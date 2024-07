Wettervorhersage Lloret de Vistalegre: Sonnenschein und steigende Temperaturen bis zum Wochenende (19.7.2024)

Wetter in Lloret de Vistalegre: Die kommende Woche verspricht viel Sonne und heiße Tage

Während sich der Durschnittstourist auf das sonnige Wetter in Lloret de VistalegreLloret de Vistalegre freuen kann, müssen Anwohner und Langzeitbesucher die Hitze managen, die diese Woche auf uns zukommen wird. Hier finden Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wetterlage wissen müssen.

Heute, 19. Juli: Knappe 40 Grad unter aufbrechender Wolkendecke

Heute wird es in Lloret de Vistalegre sommerlich heiß mit Temperaturen um die 38℃ unter einer aufbrechenden Wolkendecke. Ein leichter Wind wird kaum Abkühlung bringen, während die niedrige Luftfeuchtigkeit von 12% ein angenehmes Gefühl bietet. Der Tag beginnt früh um 4:36 Uhr und geht lang mit Sonnenuntergang um 19:12 Uhr zu Ende.

Morgen, 20. Juli: Ein Hauch von frischer Luft

Der Donnerstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen fallen etwas auf 35℃, und der Wind frischt mit 7 km/h auf. Es stellt sich eine höhere Luftfeuchtigkeit von 27% ein. Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bei Tagesanbruch um 4:36 Uhr und Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Die weiteren Aussichten: Moderates Klima gegen Wochenende

In den folgenden Tagen erwartet uns weiteres sonniges Wetter mit milderen Temperaturen zwischen 28℃ und 34℃. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben unverändert niedrig, was für angenehme Abende im Freien perfekt ist. Am Wochenende stabilisieren sich die Temperaturen bei etwa 33℃, und es herrscht weiter ein klarer Himmel vor. Der Tagesbeginn verschiebt sich leicht nach hinten mit Sonnenaufgängen kurz nach 4:40 Uhr und die Sonnenuntergänge finden kurz nach 19:00 Uhr statt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.7.2024, 01:32:29. +++