7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und milde Brisen (20.7.2024)

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí: Sonnenschein satt bei sommerlichen Temperaturen

Wenn Sie in Santa Maria del Camí verweilen oder einen Besuch planen, können Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein freuen. Das Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen, die ein echtes Sommerfeeling aufkommen lassen.

Aktuelles Wetter und detaillierte Tagesvorschau

Am 20. Juli 2024 beginnt die Woche mit einem strahlend klaren Himmel, und das Thermometer klettert auf angenehme 34 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bringt die nötige Abkühlung an diesem heißen Tag.

Mit wenigen Wolken setzt sich das angenehme Wetter am 21. Juli fort, die Temperaturen sinken leicht auf 29 Grad Celsius. Der Wind weht etwas stärker als am Vortag, allerdings mit immer noch sanften 7 km/h.

Leicht bewölkte Tage und stabiles Wetter

Gleichbleibendes Wetter mit einigen wenigen Wolken und 27 Grad Celsius erwartet Sie am 22. Juli. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht ab auf 4 km/h, was für einen entspannten Start in die neue Woche spricht.

Von 23. bis 25. Juli können Sie praktisch unveränderte Wetterbedingungen genießen: Klaren Himmel, milde Windverhältnisse und Temperaturen, die stabil um die 31 Grad Celsius liegen.

Ein Blick auf das Wochenende in Santa Maria del Camí

Das Wochenende startet mit einem weiteren sonnigen Tag am 26. Juli, an welchem das Thermometer auf 34 Grad Celsius steigt. Der Wind bleibt mit 5 km/h freundlich und trägt zu einem perfekten Sommertag bei.

Den Abschluss der Woche bildet der 27. Juli mit 33 Grad Celsius und wiederum einem klaren Himmel. Der Wind hält sich weiterhin dezent im Hintergrund.

Zusammenfassung der Wetterlage für die nächste Woche

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die nächste Woche in Santa Maria del Camí klar, sonnig und mit sommerlichen Temperaturen verwöhnt wird. Es ist die perfekte Zeit, um die Schönheit der Region zu erkunden oder einfach das angenehme Klima zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:39:21. +++