Aktuelle Wetterprognose für Muro, Mallorca: Sonnig und leicht wechselhaft in der letzten Juliwoche 2024 (20.7.2024)

Wetteraussichten für Muro, Mallorca: 20. Juli bis 27. Juli 2024

Die Sonneninsel Mallorca begrüßt ihre Besucher in Muro mit warmem Sommerwetter und einer angenehm leichten Brise. In dieser Woche dürfen sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf viel Sonne einstellen, getrübt nur durch vereinzelte Regenschauer, die eine willkommene Abkühlung versprechen.

Sonniger Start in die Woche mit klarer Sicht

Am Samstag, dem 20. Juli 2024, präsentiert sich der Himmel über Muro in strahlendem Blau. Die Temperaturen erreichen sommerliche 32 Grad Celsius bei einem leichten Wind von 6 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 33% und einem Luftdruck von 1011 hPa wird es ein idealer Tag, um die vielfältigen Strände und Landschaften Mallorcas zu genießen.

Kurze Regenschauer kühlen leicht ab

Die folgenden Tage bringen eine kleine Abwechslung: leichten Regen bei weiterhin hohen Temperaturen um die 30 Grad. Der 21. Juli verspricht mit leichtem Regen und sanften Winden um die 5 km/h eine kleine Erfrischung. Der 22. Juli geht noch einen Schritt weiter und bietet moderaten Regen bei milderen 27 Grad.

Rückkehr des klaren Sommerhimmels

Ab dem 23. Juli setzt sich dann wieder ein klarer Himmel durch und die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 28 bis 29 Grad ein, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. Mit mäßigen Windstärken von 3 bis 6 km/h und leicht steigender Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter in Muro angenehm und zugleich belebend.

Ausblick: Fortbeständiger Sonnenschein bis zum Monatsende

Den krönenden Abschluss der Woche bildet ein erneut strahlender, wolkenloser Himmel ab dem 26. Juli. Mit konstanten 28 bis 29 Grad und moderater Luftfeuchtigkeit von etwa 44% dürfen sich Sonnenanbeter auf perfekte Bedingungen freuen. Die längsten Tage des Jahres ermöglichen es, den Sonnenschein von frühen Morgenstunden gegen 4:10 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 18:50 Uhr voll auszunutzen.

Fazit: Ideales Sommerwetter für Ihren Mallorca-Urlaub

Die kommende Woche in Muro hält, was der mallorquinische Sommer verspricht: Viel Sonne, angenehmes Klima und lediglich sporadische Niederschläge, die die Wärme angenehm unterbrechen. Planen Sie also genießerische Strandtage, erkunden Sie die malerische Umgebung oder relaxen Sie einfach bei einem guten Buch unter der mediterranen Sonne Mallorcas.

