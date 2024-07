Aussichtsreiche Sommertage: Capdepera genießt klaren Himmel und milde Brisen (20.7.2024)

Das Sommerwetter in Capdepera: Sonnenschein und sanfte Meeresbrise

Mit einem deutlich spürbaren Hochsommergefühl zeigt sich Capdepera von seiner schönsten Seite. Die Insel Mallorca lädt erneut zu unvergesslichen Urlaubstagen ein, und die Wetteraussichten für Capdepera könnten nicht attraktiver sein. Erleben Sie in der letzten Juliwoche 2024 das ideale Ferienwetter, das Sie zum Verweilen an den traumhaften Stränden und zur Erkundung der malerischen Landschaften einlädt.

Wetterprognose für Capdepera: Sonnenverwöhnte Tage voraus

Beginnend mit dem 20. Juli erstrahlt Capdepera in vollem Glanz unter einem klaren Himmel. Es erwartet Sie eine Tageshöchsttemperatur von ungefähr 29°C, begleitet von einer angenehmen, leichten Brise mit Geschwindigkeiten um die 8 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 50% ist diese Hochphasen des Sommers ideal für jegliche Freiluftaktivitäten.

Der 21. Juli bringt eine kleine Wetteränderung mit sich: Der Himmel bedeckt sich teilweise mit Wolken, die jedoch die Temperaturen auf sanfte 23°C senken, was für eine angenehme Abkühlung und erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgt. Der Wind verstärkt sich etwas auf 12 km/h, was die Inselathmosphäre mit frischen Böen bereichert.

In den darauf folgenden Tagen, vom 22. bis zum 27. Juli, präsentiert sich das Wetter in Capdepera konstant mit einem verheißungsvollen klaren Himmel. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen beständig zwischen 25°C und 26°C, während die Winde leicht bis mäßig aus verschiedenen Richtungen wehen und für eine leichte Brise am Mittelmeer sorgen. Die Feuchtigkeit pendelt in einem ausgeglichenen Bereich, was für angenehme Tage und Nächte sorgt.

Ideal für Freizeitaktivitäten: Perfektes Wetter in Capdepera

Die beständigen Wetterverhältnisse prädestinieren den Rest der Woche für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Ob Golfen, Windsurfen, Wandern oder einfach nur Entspannen am Strand, die klaren Tage in Capdepera sind wie geschaffen dafür. Genießen Sie die malerischen Sonnenaufgänge, die sich täglich um ca. 4:35 Uhr ankündigen und lassen Sie den Tag mit den späten Sonnenuntergängen um 19:09 Uhr sanft ausklingen.

Die atemberaubende Natur und das anhaltende, angenehme Wetter versprechen bleibende Erinnerungen für Einwohner und Besucher von Mallorca. Kein Wunder, dass Capdepera als einer der Highlight-Destinationen auf dieser bezaubernden Insel gilt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:26:04. +++