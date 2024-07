Hitzewelle und Sonnenschein: Die Wetteraussichten für Llubí auf Mallorca vom 20.07.2024 bis 27.07.2024

Sommerliches Wetter in Llubí: Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen

Der Sommer auf Mallorca präsentiert sich von seiner besten Seite. Die nächste Woche verspricht in Llubí durchgängig klares Himmel und Temperaturen, die teils weit über 30°C ansteigen. Gerade rechtzeitig für die Urlaubssaison sind die Voraussetzungen für Sonnenanbeter und Wassersportfans ideal.

Wochenstart mit rekordverdächtigen Temperaturen

Am Samstag, den 20. Juli 2024, beginnt die Woche mit brütender Hitze von bis zu 37°C. Ein clear sky deckt den Himmel und lädt zu verschiedenen Freizeitaktivitäten ein. Der Wind effriert sanft mit nur 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei trockenen 18% liegt, was für ausgezeichnete Bedingungen zum Sonnenbaden oder für lange Strandspaziergänge sorgt.

Kühle Momente unter gelegentlichen Wolken

Am darauf folgenden Sonntag wird eine kleine Abkühlung eintreten. Die Temperatur sinkt auf 27°C unter einem teils bewölkten Himmel mit broken clouds. Die Windgeschwindigkeit bleibt unverändert, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% ansteigt, was für eine leichte Schwüle im Luftzug sorgen kann.

Vorhersage für die weitere Woche

Vom 22. bis zum 24. Juli bleibt das Wetter in Llubí konstant sonnig mit einem clear sky und Temperaturen von 32 bis 33°C. Die Windverhältnisse sind äußerst mild, was die sommerliche Geschmeidigkeit noch betont. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf ein angenehmes Maß ein, was den Aufenthalt im Freien sehr angenehm macht.

Hochsommer pur zum Wochenendausklang

Die letzten Tage der Woche, vom 25. bis zu 27. Juli, werden Llubí in einem gleichbleibenden Muster des klaren, blauen Himmels erfolgen. Dabei erreichen die Temperaturen Spitzenwerte von 32°C am 25. und 26., bevor sie noch einmal auf sommerliche 36°C zum Ende des Wetterfensters ansteigen. Mit einer konstanten Brise und geringer Luftfeuchtigkeit verabschiedet sich die Woche.

Das frühe Erwachen erhalten Gäste und Frühaufsteher durch den Sonnenaufgang, der täglich gegen 4:40 Uhr erwartet wird. Mit Sonnenuntergangszeiten gegen 19:10 Uhr bilden die Abende auf Mallorca eine zeitlose Qualität für Ausgehabende und romantisches Beisammensein.

Wer seinen Urlaub auf Mallorca plant, der kann sich auf diese zuverlässige Wetterlage einstellen und die zahlreichen Sonnenstunden voll ausnutzen. Sorgt jedoch gerne vor und bleibt hydriert – hohe Temperaturen können besonders in der Mittagssonne fordernd wirken.

