Mallorca Wetterupdate: Sonnige Aussichten für Artà - Eine 7-Tage-Prognose (20.7.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Artà in der kommenden Woche

Während sich die Urlauber auf Mallorca freuen, lässt die aktuelle Wettervorhersage für Artà keine Wünsche offen. In den nächsten sieben Tagen zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Sonnenschein dominiert den Himmel über Artà und lädt zu ausgelassenen Tagen am Strand oder ausgedehnten Wandertouren in der beeindruckenden Landschaft der Region ein.

Die Wetteraussichten für Artà im Detail

Beginnend am 20. Juli 2024, kennzeichnet ein wolkenloser Himmel und eine Höchsttemperatur von angenehmen 31°C den Auftakt einer prächtigen Woche. Die milde Brise mit nur 8 km/h verspricht dabei entspannende Momente unter der klaren Sonne Mallorcas.

Die folgenden Tage mögen einen Tick milder sein, doch der Himmel bleibt über Artà großteils unberührt von Wolken: Am 21. Juli, kündigen sich mit einigen wenigen Wolken leicht veränderte Bedingungen an, die Temperatur fällt leicht auf 23°C. Doch lassen Sie sich nicht täuschen – die Sonne behält ihre Dominanz.

Der 22. und 23. Juli präsentieren sich dann wieder vollends strahlend mit einer klaren Sicht und gleichbleibenden Temperaturen von 25°C und 26°C. Leicht auffrischender Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit versprechen perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien.

Über das restliche Wochenende setzt sich diese freundliche Wetterlage weiter fort. Die Tage um den 24. bis 27. Juli begrüßen die Einwohner und Besucher in Artà mit konstantem Sonnenschein, wohltuenden Temperaturen und einem leisen Wehen des Winds.

Lange Sommernächte laden zum Verweilen ein

Wie es für einen mallorquinischen Sommer typisch ist, klingen die langen Tage unter dramatischen Sonnenuntergängen aus, welche in dieser Woche zwischen 19:10 und 19:04 Uhr zu beobachten sind. Eine ideale Gelegenheit, um die angenehm warmen Abende in einem der charmanten Restaurants oder Cafés in Artà ausklingen zu lassen.

Alles in allem verspricht die kommende Woche in Artà überwiegend heitere und warme Tage, ideal für Urlauber und Einheimische, die das Leben im Freien genießen möchten. Die Aussicht auf beständiges Strandwetter, ohne die Sorge vor plötzlichen Wetterumschwüngen, macht Artà zum perfekten Urlaubsort.

