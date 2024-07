Sonne pur in Sóller: Das Mallorca Wetter vom 20.07. bis 27.07.2024

Strahlender Sommer in Sóller: Ihre Wetteraussicht

Mallorca erlebt derzeit eine wahre Hitzewelle, besonders die Stadt Sóller, die bekannt für ihre idyllischen Orangenhaine und das charmante Tal zwischen den Bergen ist. Die kommende Woche verspricht weiterhin sonnige Tage und optimale Bedingungen für alle Freunde des mediterranen Sommers.

Die aktuelle Wetterlage in Sóller

Am 20. Juli 2024 erwacht Sóller unter einem klaren Himmel, bei strahlendem Sonnenschein. Die Temperatur entfaltet ihre volle Kraft mit Spitzenwerten von heißen 34 °C. Mit einem sanften Wind von 3 km/h bleibt es trotz der Hitze angenehm, dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei nur 32%.

Erfrischung gefällig? Ein Blick auf die Tage darauf

Der 21. Juli zeigt sich ein wenig gnädiger, wenn es um die Temperaturen geht. Die Quecksilbersäule klettert auf freundlichere 27 °C, während ein paar vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sind. Ein leichter Windhauch verweht die Wolken schnell wieder; es bleibt überwiegend sonnig.

Die folgenden Tage, ganz besonders der 22. und 23. Juli, präsentieren weiterhin einen blauen Himmel mit perfekten Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Temperaturen pendeln sich auf sommerliche 25 bis 30 °C ein.

Sonnenintensive Ausblicke: Das Wetter am Wochenende

Das Wochenende lädt förmlich dazu ein, die Schönheit Sóllers herauszukehren. Am 26. und 27. Juli scheint die Sonne unbeeinträchtigt, während das Thermometer weiterhin zwischen 32 °C und 33 °C anzeigt. Mit einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit und einer fast nicht existenten Windbewegung, scheint das Wetter perfekt für lange Abende in einem der zahlreichen Cafés des Städtchens.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich minimal, was die langen, hellen Tage des Hochsommers unterstreicht – eine wunderbare Gelegenheit, einen Ausflug in das nahegelegene Tramuntana-Gebirge zu unternehmen oder in einer ruhigen Bucht zu entspannen.

Das Team der Mallorcazeitung wünscht Ihnen eine unvergessliche Woche in Sóller!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:42:39. +++