Sonnenglanz und milde Brisen: Das Wetter in Consell, Mallorca (20.07.2024 bis 27.07.2024)

Wetteraussichten für Consell: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Wetterwoche in ConsellConsell verspricht hochsommerliche Temperaturen und viel Himmelsblau. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich im Bereich von angenehmen 28 Grad bis hin zu sommerlichen 35 Grad bewegen, stehen uns idyllische Tage bevor.

Hochsommer in Consell: Temperaturen bis 35°C

Die Woche startet bereits am Samstag, den 20. Juli, mit einem strahlenden Sonnenaufgang um 4:37 Uhr. Das Thermometer klettert am Nachmittag auf heiße 35 Grad Celsius, begleitet von einem sanften Wind, der gerade einmal 6 km/h erreicht. Der Himmel präsentiert sich ungetrübt von Wolken – perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder eine Tour durch die malerischen Landschaften von Mallorca.

Für den 21. Juli prognostiziert die Wettervorhersage leichte Bewölkung bei immer noch warmen 29 Grad Celsius. Auch hier bleibt der Wind gemächlich mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1011 hPa, doch das Wetter hält sich stabil.

Der Montag, den 22. Juli, begrüßt uns wiederum mit makellosem Himmel. Mit lediglich 4 km/h ist kaum ein Lüftchen zu spüren. Die Temperatur hält sich komfortabel bei 28 Grad Celsius. Ein Tag, wie gemacht für Aktivitäten im Freien und ausgedehnte Abendessen unter dem Sternenhimmel.

Mitte der Woche, am 23. und 24. Juli, bestätigt sich das sommerliche Muster: Strahlender Sonnenschein von Morgendämmerung bis Abendrot und ein leichtes Lufthauchen. Die Quecksilbersäule pendelt sich bei strammen 32 Grad Celsius ein.

Auch die zweite Wochenhälfte macht keine Abstriche was das Wetter anbelgt. Klare Himmel und milde Winde begleiten uns konstant. Die Temperaturen liegen hier am Freitag, den 25., und Samstag, den 26. Juli, bei angenehmen 32 bzw. 34 Grad Celsius.

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, den 27. Juli, dürfen wir uns ein weiteres Mal auf Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius einstellen, während uns ein nahezu regungsloser Wind um die Nase weht. Ein perfekter Tag, um die Schönheiten Consells zu genießen, bevor der Sonnenuntergang um 19:06 Uhr den Tag beschließt.

Fazit: Ein Hoch auf das Sommerwetter in Consell!

Zusammengefasst erwartet die Bewohner und Besucher von Consell eine absolute Hochsommerwoche. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im angenehmen Rahmen, so dass jeder Sonnenanbeter voll auf seine Kosten kommt. Ganz gleich, ob am Strand, auf dem Land oder in den charmanten Straßen von Consell – das Wetter spielt mit und lädt ein zum Genießen und Verweilen.

