Sonnige Aussichten: Das 7-Tage-Wetter für Petra auf Mallorca (20.7.2024)

Die perfekte Woche für Sonnenanbeter in Petra

Die kommende Woche verspricht in Petra auf Mallorca strahlendes Sommerwetter. Mit durchgehend klarem Himmel und angenehm warmen Temperaturen um die 28°C ist die Zeit ideal, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Region zu genießen. Die sanften Winde, die über die Insel wehen, und die geringe Luftfeuchtigkeit schaffen eine erfrischende Atmosphäre selbst in den wärmsten Stunden des Tages.

Heutiger Tag (20.7.2024): Leichter Wind, strahlender Sonnenschein

Am heutigen Tag begrüßt uns Petra mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C. Die Bedingungen sind nahezu perfekt, um Mallorcas Natur zu erkunden oder einen Tag am Strand zu verbringen. Der Wind weht mild mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt. Sowohl Sonnenaufgang um 2:49 Uhr als auch Sonnenuntergang um 16:39 Uhr können unter dem weiten, klaren Himmel beobachtet werden.

Zuverlässig schönes Wetter in der gesamten Woche

Von Freitag, dem 21.7.2024, bis zum Donnerstag, dem 27.7.2024, bleibt das Wetter in Petra stabil schön. Mit maximal 29°C und immer klarer Sicht auf das strahlend blaue Mittelmeer erfahren Sie ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit steigt zwar leicht an, bleibt jedoch mit Werten von etwa 18% bis 34% weiterhin im angenehmen Bereich.

Ob Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Petra planen oder es sich einfach nur am Pool gemütlich machen möchten - die konstanten Wetterbedingungen dieser Woche laden ein, das Leben im Freien in vollen Zügen zu genießen.

Die sanften Winde kennen in dieser Woche zwei Geschwindigkeitsstufen: Entweder sie wehen mit einer gemächlichen Geschwindigkeit von 5 bis 6 km/h oder bringen etwas mehr Frische mit Geschwindigkeiten um die 9 bis 10 km/h. Dabei bleibt der Himmel klar und das Meer lädt zum Verweilen ein.

Die ideale Woche für Ihren Mallorca-Urlaub

Das durchgehend sonnige Wetter macht Petra zum perfekten Ort für alle, die auf der Suche nach Entspannung und Sonne sind. Mit dem mäßigen Wind und den warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen werden die kommenden Tage ungetrübt und lassen keine Wünsche offen.

Für Diejenigen, die einen romantischen Sonnenuntergang erleben möchten, bietet sich Abend für Abend die Gelegenheit, das beeindruckende Naturschauspiel zu bewundern, wenn die Sonne langsam hinter den malerischen Horizont Mallorcas fällt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:35:47. +++