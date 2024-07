Sonnige Aussichten für Felanitx: Die Wetterprognose für die kommende Woche (20. - 27. Juli 2024) (20.7.2024)

Sommerhitze bringt klarer Himmel über Felanitx

Mit herrlichen Sommerbedingungen blickt Felanitx auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen. Ein klarer Himmel dominiert die Wetterlage weitgehend vom 20. bis 27. Juli 2024, und bietet die perfekte Gelegenheit, das Mallorca-Leben voll auszukosten. Die Tage beginnen früh mit einer Sonnenaufgangszeit ab 4:36 Uhr und enden mit traumhaften Sonnenuntergängen bis ca. 19:10 Uhr - perfekt für lange Sommerabende im Freien.

Temperatur-Highlights der Woche

Die Woche bringt hochsommerliche Temperaturen mit sich, die sich um die 30°C-Grenze bewegen. Höhepunkte sind die 32°C am 20. und 23. Juli, was die warmen Mittelmeertage zur Freude von Einheimischen und Urlaubern zelebriert. Begleitet wird das Wetter von einer angenehmen Brise mit einer Windgeschwindigkeit von an die 7 km/h, lediglich am 21. Juli etwas kräftiger mit rund 10 km/h.

Leichte Bewölkung am Horizont

Am 21. Juli lockert eine leichte Wolkenlandschaft den endlos blauen Himmel auf, ohne dass sich die Temperaturen nennenswert abkühlen. Mit 27°C wird dieser Tag etwas milder, was möglicherweise für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand bevorzugt wird.

Perfektes Ferienwetter am meisten des Tages

Das Wetter betont klare Verhältnisse und gute Sicht, was Outdoor-Unternehmungen und Sightseeing fördert. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von etwa 40 Prozent sorgt für angenehme Bedingungen, die selbst in den heißesten Stunden des Tages erträglich bleiben.

Klimatischer Ausblick

Der Luftdruck hält sich konstant im Bereich von 1012 bis 1018 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hinweist. Dieser stabile Druck verspricht, dass drastische Änderungen in der Wetterlage trotz der hohen Sommerhitze in dieser Woche eher unwahrscheinlich sind.

Genießen Sie die sonnigen Tage in Felanitx und vergessen Sie nicht, das Sonnenschutzmittel für die ungetrübten Sommertage bereitzuhalten. Diese Woche wird definitiv ein Grund zur Freude für alle Sonnenanbeter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:29:23. +++