Sonnige Aussichten für Marratxí: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage vom 20. Juli bis zum 27. Juli 2024 (20.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Marratxí: Die Prognose für die kommende Woche

Sonne satt und mediterrane Temperaturen erwarten die Einwohner und Besucher von Marratxí in den kommenden Tagen. Die Wettervorhersage verspricht durchweg klares Wetter mit leichtem Wind und angenehmen Sommerbrisen, die die hochsommerlichen Temperaturen perfekt ergänzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Woche unter dem Himmel Mallorcas am besten planen können.

Das aktuelle Wetter in Marratxí: Heute ist ein Tag zum Genießen

Am heutigen Samstag, dem 20. Juli 2024, startet Marratxí mit einer beeindruckenden Höchsttemperatur von 33°C in das sonnenverwöhnte Wochenende. Mit einem klaren Himmel und einer sanften Brise von gerade einmal 5 km/h ist idealerweise alles auf einen entspannten Tag am Strand oder im Café hin ausgerichtet. Mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Luftdruck von 1012 hPa lässt der Tag keine Wünsche offen.

Die Wetteraussichten für die kommende Woche

Das Wettergeschehen in MarratxíMarratxí bleibt auch in den nächsten Tagen stabil sommerlich. Am Sonntag, den 21. Juli, können Sie sich auf ein leicht bewölktes Himmelsspektakel bei angenehmen 29°C freuen. Der Wind weht mit 7 km/h, die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 51%, und der Luftdruck liegt bei 1011 hPa. Der Montag bringt nur wenige Wolken und beibehaltene Temperaturen von 27°C bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h.

Die erfrischende Klarheit setzt sich auch in den darauf folgenden Tagen weiter fort. Von Dienstag bis Donnerstag schwanken die Maximaltemperaturen zwischen 30°C und 31°C, während die Luftfeuchtigkeit sich zwischen 41% und 42% bewegt. Der Wind bleibt unauffällig bei Geschwindigkeiten rund um die 4 km/h. Der Luftdruck teilt sich der sommerlichen Leichtigkeit mit und pendelt von 1016 bis 1019 hPa.

Das Wochenende beschert uns einmal mehr beste Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten. Meist klarer Himmel und eine konstante Wärme stehen sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf dem Plan. Mit 33°C bzw. 32°C am darauffolgenden Wochenende und einer angenehm zu tragenden Luftfeuchtigkeit ist das Sonnenbaden fast schon Pflicht. Zum Abschluss der Woche bleibt es bei einem gemäßigten Wind von 6 km/h am Samstag, der sich dann wieder auf 4 km/h am Sonntag einstellt. Der Luftdruck signalisiert weiterhin Beständigkeit mit 1012 hPa am Samstag und leicht ansteigenden 1015 hPa am Sonntag.

Marratxí genießt frühe Sonnenauf- und späte Sonnenuntergänge

Ein weiteres Plus der kommenden Sommertage sind die langen Lichtstunden. Mit Sonnenaufgängen, die schon um 4:37 Uhr beginnen, und Sonnenuntergängen, die erst um 19:12 Uhr eintreten, haben Einheimische wie Touristen umfangreiche Möglichkeiten, den Tag in all seinen Facetten auszukosten. Genießen Sie die frühen Morgenstunden für eine Wanderung oder nutzen Sie die langen Abende für gesellige Momente unter freiem Himmel – Mallorca bietet die optimalen Bedingungen dafür.

