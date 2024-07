Sonnige Aussichten in Ses Salines: Sommerwetter Pur für Die Folgende Woche (20.7.2024)

Wetterbericht für Ses Salines - Hochsommerliche Verhältnisse erwarten Sie

Die kommende Woche in Ses Salines verspricht bestes Sommerwetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. An der südöstlichen Spitze von Mallorca gelegen, dürfen sich Einheimische sowie Urlauber auf klare Himmel und einen Hauch von Sommerbrise freuen.

Sonnige Tage voraus in Ses Salines

Ab dem 20. Juli 2024 begrüßt Sie Ses Salines mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen, die sich bequem um die 28°C bewegen. Ein leichter Wind mit nur 6 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, was besonders in den heißen Stunden des Tages willkommen ist.

Luftqualität und Sonnenaufgang

Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 66%, begleitet von einem stabilen Luftdruck von 1012 hPa. Frühaufsteher können den atemberaubenden Sonnenaufgang um 4:37 Uhr genießen und den langen Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:10 Uhr auskosten.

Wetterentwicklung in der Wochenmitte

Die Wochenmitte markiert eine kleine Wolkendecke am 21. Juli, doch die Sonne lässt sich nicht lange verbergen. Das Quecksilber in den Thermometern bleibt stabil bei 28°C. Die Windstärke nimtet eine Meeresbrise auf, was Spaziergänge am Strand oder in der Natur zu einem Vergnügen macht. Dabei weist die Luftfeuchtigkeit einen angenehmen Wert von 58% auf.

Am 22. und 23. Juli präsentiert sich Ses Salines erneut von seiner besten Seite: Die Sonne strahlt ungehindert und die Temperaturen pendeln sich bei milden 26°C bis 28°C ein. Perfekte Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot der Region zu nutzen oder einfach die Seele an einem der vielen schönen Strände wie Es Trenc baumeln zu lassen.

Stabiles Wetter sorgt für optimale Urlaubsbedingungen

In der zweiten Hälfte der Woche, vom 24. bis zum 27. Juli, hält das stabile Hochsommerwetter an. Mit durchgehend klarem Himmel und Temperaturen, die erneut die 28°C-Marke knacken, sind die Tage in Ses Salines prädestiniert für alle sonnenhungrigen Besucher. Besonders positiv ist die niedrige Luftfeuchtigkeit von etwa 48%, die auch den höchsten Temperaturen entgegenwirkt.

Es erwartet Sie also eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Freude in Ses Salines, Mallorca. Vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszurüsten und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, während Sie das wundervolle Wetter genießen.

