Sonniges Sommerwetter in Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (20.7.2024)

Strahlend blauer Himmel und Sommerwärme in Santa Eugènia

Die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia können sich auf eine traumhafte Sommerwoche freuen. Mit klarem Himmel und hohen Temperaturen bietet sich die perfekte Gelegenheit, das malerische Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Wettertrend für Santa Eugènia: Beständige Sommertemperaturen

Ab dem 20. Juli 2024 dominieren in Santa Eugènia sonnige Aussichten. Temperaturen erreichen einen Höchstwert von 35 Grad Celsius, mit einer angenehmen Brise bei 7 km/h. Der geringe Feuchtigkeitsanteil von 27% und ein Luftdruck von 1012 hPa sorgen für ideales Sommerwetter.

Leichte Abkühlung und vereinzelte Wolken

Am 21. Juli ziehen vereinzelte Wolken auf, die jedoch für eine angenehme Abkühlung auf 29 Grad Celsius sorgen. Mit leicht erhöhter Windgeschwindigkeit von 8 km/h bleiben die Bedingungen angenehm für alle Outdoor-Aktivitäten.

Konstantes Sommerwetter in der Folgewoche

Vom 22. bis zum 27. Juli setzt sich das sommerliche Hochdruckgebiet weiter durch. Mit durchgehend klarem Himmel und Tageshöchsttemperaturen zwischen 29 und 35 Grad Celsius bleibt das Freizeitwetter attraktiv. Besonders die niedrige Luftfeuchtigkeit ist hervorzuheben, welche über die Woche hinweg variiert und einen Höchststand von 40% nicht überschreitet.

Die Sonne genießen - Aber sicher!

In Anbetracht der starken Sonneneinstrahlung und der warmen Temperaturen ist es ratsam, ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutzmittel aufzutragen. Abgerundet wird das idyllische Bild durch die langen Abende bei Sonnenuntergängen nach 19 Uhr, so dass genügend Zeit bleibt, den Mallorca-Tag in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:38:33. +++