Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Wetterausblick für Sineu, Juli 2024 (20.7.2024)

Wetterprognose: Eine sonnige Woche steht bevor

Mit klarer Sicht auf leuchtend blauen Himmel und sommerlichen Temperaturen, lädt das Wetter in Sineu zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein. Die kommende Woche bietet ideale Bedingungen, um die malerische Stadt und ihre wunderbaren Landschaften zu erkunden.

Heiße Tage und angenehme Nächte

Der Sommer in Sineu zeigt sich von seiner besten Seite. Mit Höchstwerten von bis zu 36°C am 20. Juli 2024, beginnt die Woche mit Hitze und einer leichten Brise, dargestellt durch Windgeschwindigkeiten von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von nur 20% und ein Luftdruck von 1011 hPa lassen den Tag trocken und angenehm erscheinen.

Wetterumschwung mit leichten Wolkenfeldern

Doch auch für die Freunde von etwas kühleren Temperaturen ist gesorgt: Der 21. Juli präsentiert sich mit aufziehenden Wolkenfeldern und einem milderen Temperaturgefühl von ca. 26°C. Darüber hinaus weht ein sanfter Wind mit 9 km/h. Dies könnte die ideale Zeit für einen Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten oder eine ausgedehnte Radtour sein.

Die Woche bleibt durchgehend warm

Von 22. Juli bis 27. Juli 2024 bleibt das Klima in Sineu weitgehend beständig. Während die Temperaturen zwischen 31°C und 35°C schwanken und die Winde mild bleiben, liegt die Luftfeuchtigkeit angenehm zwischen 23% und 40%. Der Luftdruck verrät eine stabile Wetterlage - perfekt für alle Urlauber und Einheimische, die den Sommer in Sineu in vollen Zügen genießen möchten.

Lang anhaltende Sommerabende in Sineu

Die langen Abende auf Mallorca bieten mit Sonnenuntergängen die erst gegen 19:00 Uhr stattfinden, ideale Bedingungen für ausgiebige Spaziergänge oder romantische Dinners unter freiem Himmel. Der früheste Sonnenuntergang der Woche ist für den 27. Juli um 19:05 Uhr vorausgesagt.

