Wetter Fornalutx (20.07.24 - 27.07.24): Klare Himmel und warme Sommerhitze in der malerischen Idylle

Aktuelles Sommerwetter in Fornalutx: Eine Woche voller Sonnenschein

Die malerische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca erwartet eine strahlende Sommerwoche. Mit klarem Himmel und ansteigenden Temperaturen lädt das Wetter zum Genießen und Verweilen im Freien ein. Eine sanfte Brise und geringe Luftfeuchtigkeit sorgen dabei für angenehmes Klima, perfekt für Erkundungen der atemberaubenden Naturkulisse dieses Ortes.

Sommerliches Klima sorgt für perfektes Urlaubswetter in Fornalutx

Beginnend mit einem blendend blauen Himmel, führt das Wetter am 20. Juli 2024 mit Höchsttemperaturen um wunderbare 33°C in die Woche. Trotz der Hitze gewährleistet der milde Wind von nur 3 km/h eine willkommene Erfrischung, während die Luftfeuchtigkeit bei lesbaren 30 Prozent verbleibt.

Am 21. Juli dürfen wir uns insbesondere am Vormittag auf vereinzelte Wolkenschleier einstellen, die dem Himmel ein malerisches Ambiente verleihen. Die Temperaturen liegen an diesem Tag bei angenehmen 26°C, was die Insel zu einer Oase der Erholung macht. Die Böen greifen mit 6 km/h merklich an, was das Gefühl einer leichten Meeresbrise erweckt.

Der 22. Juli verspricht weiterhin strahlenden Sonnenschein und eine Tageshöchsttemperatur von 25°C. Dieser Tag zeigt sich nahezu wolkenfrei und die sanften Winde sorgen mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h für durchweg angenehme Bedingungen.

Zum Wochenende hin zeichnet sich eine beständige Wetterlage ab. So erwarten uns vom 23. Juli bis zum 25. Juli Höchsttemperaturen, die sich vom oberen Zwanziger-Bereich hin zu sommerlichen 30°C am 24. Juli entwickeln. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zu dieser Zeit um die 40 Prozent ein, was das Wetter sehr angenehm und beständig hält.

Den Höhepunkt erreicht das Sommerwetter schließlich am 26. und 27. Juli, an welchen erneut Höchsttemperaturen um 32°C erreicht werden, begleitet von einem Windhauch, der am Samstag beinahe spürbar zur Ruhe kommen wird.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten zeigen kaum Veränderungen im Verlauf der Woche, dennoch können Frühaufsteher ab 4:37 Uhr und bis 19:12 Uhr am Abend mit fast 15 sonnenreichen Stunden rechnen. Ein wahres Geschenk für jeden, der die Wärme und Schönheit Fornalutx' in voller Pracht erleben möchte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:29:46. +++