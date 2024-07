Wetter in Alcúdia (20.07.2024 bis 27.07.2024): Temperaturen und 7-Tage-Trend im Überblick

Vorausschau auf das Wetter in Alcúdia

Alcúdia auf Mallorca erwartet Sie in der letzten Juliwoche mit klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Unsere Wetterprognose bietet alles, was Sie über das bevorstehende Wetter wissen müssen, von den Höchst- und Tiefsttemperaturen bis zum Wind und Luftdruck. Planen Sie ihre Aktivitäten an der traumhaften Küste von Alcúdia mit unserem präzisen 7-Tage-Trend.

Wetter für den heutigen Tag, 20. Juli 2024

Am Samstag, dem 20. Juli, erlebt Alcúdia heiteren Sonnenschein und eine Maximaltemperatur von 34°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h können Sie einen entspannten Tag am Strand genießen, ohne dass es Ihnen zu heiß wird. Der Luftdruck liegt bei angenehmen 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 35%, was für ein außerordentlich trockenes Klima spricht. Der Tag erwacht bereits um 04:35 Uhr mit einem wunderschönen Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Ausblick auf die Woche: Wetter von 21.07. bis 27.07.2024 in Alcúdia

Der Beginn der Woche bringt leicht bewölkte Himmel am Sonntag, den 21. Juli. Die Temperaturen sinken auf 24°C und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%. Es bleibt jedoch weiterhin angenehm, bei einem sanften Wind von 10 km/h. In den darauffolgenden Tagen, bis einschließlich des 27. Juli, zeigt sich Alcúdia von seiner besten Seite: herrlich klare Himmel und konstante Temperaturen um die 27-29°C. Auch der Wind lässt nach, sodass die Meerbrise perfekt zum Verweilen einlädt. Die Wochenmitte markiert ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit und des Luftdrucks, was die Abende in Alcúdia noch angenehmer macht.

Nutzen Sie diese perfekten Wetterbedingungen für all Ihre geplanten Aktivitäten, seien es Badetage am kristallklaren Meer, Erkundungstouren durch die Naturlandschaften oder romantische Sonnenuntergänge. Das Wetter in Alcúdia ist in dieser Woche ein Galavorstellung der Natur.

Prognose für das Wochenende in Alcúdia

Das Wochenende in Alcúdia verspricht ideale Bedingungen für Ausflüge und Erholung. Mit konstanten Temperaturen von 27°C am Samstag und einem kleinen Sprung auf 29°C am Sonntag, gepaart mit milder Luftfeuchtigkeit, können Sie Ihre Freizeit in vollen Zügen genießen. Die Sonne begrüßt Sie auch am Wochenende früh und geht später entsprechend der mediterranen Sommerzeit unter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:20:53. +++