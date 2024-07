Wetter in Deià: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 20.07.2024 bis 27.07.2024

Wettervorhersage für Deià: Eine Woche voller Sonne und angenehme Temperaturen

Freuen Sie sich auf eine Woche mit klarem Himmel und Sonnenschein im malerischen Deià auf Mallorca. Die Wetterprognose vom 20. Juli bis 27. Juli 2024 verspricht ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien und entspannte Tage unter der mediterranen Sonne.

Strahlender Sommer in Deià

Der Sommer in Deià zeigt sich von seiner schönsten Seite. Am Samstag, dem 20. Juli, dürfen wir uns über eine Höchsttemperatur von 33°C und einen weitgehend klaren Himmel freuen. Die Windgeschwindigkeit beträgt leichte 4 km/h - perfekt für einen Spaziergang entlang der atemberaubenden Küste mit einer sanften Brise.

Der Sonntag hält mit 27°C und vereinzelten Wolken eine kleine Abkühlung parat. Doch keine Sorge, die leichte Windgeschwindigkeit von 8 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 61% sorgen weiterhin für angenehme Bedingungen. Genießen Sie den Tag in einem der charmanten Cafés oder besuchen Sie die lokalen Sehenswürdigkeiten.

Am Montag, dem 22. Juli, setzt sich das Wetter mit einigen wenigen Wolken fort und bietet mit Temperaturen um die 25°C eine ideale Gelegenheit, die Natur Deiàs zu erkunden.

Herrliche Tage warten auf Sie

Mit Beginn der neuen Woche locken konstante sommerliche Bedingungen. Von Dienstag, dem 23. Juli, bis Donnerstag, dem 24. Juli, erleben Sie Höchsttemperaturen zwischen 29°C und 30°C sowie einen ungetrübten klaren Himmel. Die Luftfeuchtigkeit hält sich in angenehmen Bereichen, was die Tage unbeschwert und warm erscheinen lässt.

Das Wochenende rundet das herrliche Wetter in Deià ab: Am Freitag, dem 25. Juli, genießen Sie weiterhin 29°C und eine beruhigende Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Der Samstag erfreut mit 32°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 42%, bevor die Woche am Sonntag, dem 27. Juli, mit 31°C und beinahe keiner Bewegung in der Luft – eine Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h – ausklingt.

Sonnenuntergänge in Deià – Ein Naturkino

Die einzigartigen Sonnenuntergänge in Deià sind Highlight jeden Tages. Während der angegebenen Woche können Sie das Schauspiel des Sonnenuntergangs zwischen 19:07 Uhr und 19:13 Uhr erleben und in die malerische Atmosphäre eintauchen.

Bleiben Sie informiert über weitere Aktualisierungen der Wetterlage und planen Sie Ihre Trips zu den schönsten Ecken Mallorcas mit bester Vorhersage. Wie das Wetter auch wird, Deià ist und bleibt ein kleines Paradies auf Erden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:27:26. +++