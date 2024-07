Wetter in Escorca (20.07.2024 bis 27.07.2024): Sonnige Aussichten und milde Brisen - Die Prognose der Woche

Wochenwetterbericht für Escorca

Stabile Hochdrucklage über Escorca: Wer in der kommenden Woche einen Besuch in Escorca plant, darf sich auf überwiegend sonnige und trockene Tage freuen. Die Wetterprognose für die Periode vom 20. Juli bis 27. Juli 2024 verspricht ideales Sommerwetter auf Mallorca.

Detailierte Wettervorhersage für Escorca

Samstag, 20. Juli 2024: Das Wochenende startet in Escorca mit einem klar strahlenden Himmel. Die Temperaturen erreichen sommerliche 31°C, während der Wind leicht mit nur 4 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit ist gering bei 29% und der Luftdruck hält sich stabil bei 1012 hPa. Der frühe Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und der späte Sonnenuntergang um 19:12 Uhr ermöglichen lange, ausgedehnte Tage voller Sonnenschein und Aktivitäten im Freien.

Sonntag, 21. Juli 2024: Vereinzelte Wolkenfelder durchziehen den Himmel, sorgen jedoch nicht für bedeutende Veränderungen. Mit milden 24°C herrscht perfektes Wetter für Ausflüge und Entdeckungstouren rund um Escorca. Ein leiser Wind mit 6 km/h trägt zur angenehmen Atmosphäre bei, während die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigt auf 57%.

Weiter geht es in der neuen Woche mit weiterhin freundlichem und warmem Wetter. Der klare Himmel ist ein konstanter Begleiter und die Wetterbedingungen bleiben ideal für jegliche Aktivitäten an der frischen Luft.

Die maximale Temperatur pendelt in diesem Zeitraum zwischen 24°C und 31°C, was typisch für den Hochsommer in dieser Region ist. Die Winde bleiben leicht bis mäßig und bieten eine frische Brise, besonders in den Abendstunden.

Das kommende Wochenende in Escorca

Das darauffolgende Wochenende gestaltet sich ähnlich angenehm. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die erneut den Weg über die 30°C-Marke finden, können Einheimische und Touristen gleichermaßen die Schönheit Escorcas genießen.

Fazit: Das Wetter in Escorca meint es gut mit seinen Bewohnern und Besuchern. Sonnenschein pur, angenehme Temperaturen und ein milder Wind charakterisieren das Wetterbild der nächsten Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:28:00. +++