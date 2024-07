Wetter in Montuïri: Sonnige Aussichten und Sommertemperaturen vom 20.7.2024 bis 27.7.2024 (20.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze erwarten Montuïri

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Montuïri auf Mallorca eine außerordentliche Portion Sonnenschein und hohe Sommertemperaturen. Mit klarem Himmel fast durchgängig dominierend, sind die Tage von Freitag, dem 20. Juli, bis Freitag, dem 27. Juli 2024, die ideale Zeit für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten.

Sonnengarantie für Freitag: Heißer Start ins Wochenende

Den Auftakt macht der Freitag, 20. Juli 2024, der mit einer Maximaltemperatur von beeindruckenden 35°C und einem klaren Himmel die Woche einläutet. Eine schwache Brise mit nur 8 km/h sorgt für ein angenehmes Lüftchen, wobei die Luftfeuchtigkeit mit 26% als durchaus niedrig einzustufen ist - ideale Bedingungen für einen Besuch der malerischen Plätze Montuïris oder einen entspannten Tag am Strand.

Wolkenformationen und Abkühlung am Samstag

Am Samstag, 21. Juli 2024, bringt der Himmel vereinzelte Wolkenfelder, die das Blau hie und da durchbrechen. Mit einer angenehmen Temperatur von 27°C bietet sich dieser Tag an, die ländliche Umgebung Montuïris zu erkunden. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 52% und ein leicht stärkerer Wind mit 9 km/h begleiten Ihre Aktivitäten im Freien.

Die Woche im Überblick: Konstant sonnige Tage voraus

Von Sonntag bis Freitag kündigt sich eine Fortsetzung des klaren, blauen Himmels an, mit Temperaturen die konstant um die 32°C liegen. Besonders die geringen Windgeschwindigkeiten von 2 bis 7 km/h erlauben ungestörte Sonnenbäder und gemütliche Spaziergänge unter der Mittelmeersonne. Nicht zu vergessen ist der sehr niedrige Feuchtigkeitsgrad, teils sinkend auf 23%, der das hohe Thermometer angenehm erscheinen lässt.

Während die Sonne in Montuïri bereits um 4:37 Uhr aufgeht und erst gegen 19:11 Uhr untergeht, genießen Sie in dieser Zeit die belebende Wirkung des Sommers. Mit einem ausgeglichenen Luftdruck, der einen durchschnittlichen Wert von 1012 hPa darstellt, bleibt das Wettergeschehen stabil und verspricht somit eine Woche ohne nennenswerte Unannehmlichkeiten.

Ausblick: Hochsommerliche Verhältnisse zum Ende der Woche

Der Hochsommer in Montuïri findet seinen Höhepunkt zum Ausklang der Woche hin, wenn am Freitag, 27. Juli 2024, das Thermometer gar auf 36°C klettert. Der Wind bleibt zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit auf einem sehr angenehmen Niveau von 22%. Ein perfekter Tag, um die Schönheiten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:34:26. +++