Wetter in Santanyí: Eine sonnige Woche mit klarem Himmel erwartet Mallorca (20.07.2024 - 27.07.2024)

Wetteraussichten für Santanyí, Mallorca

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen kennzeichnen die bevorstehende Woche in SantanyíSantanyí, einem pittoresken Ort auf Mallorca. Die detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für Santanyí verspricht durchgehend klaren Himmel, was ideale Bedingungen für alle sonnenhungrigen Besucher und Einheimischen mit sich bringt.

Perfektes Strandwetter mit Wohlfühltemperaturen

Am Samstag, den 20. Juli 2024, läutet ein wunderbarer Tageshöchstwert von 28°C das Wochenende ein. Mit einem sanften Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% wird es ein außerordentlich angenehmer Tag. Der Luftdruck ist mit 1012 hPa im optimalen Bereich. Der Tag begrüßt die Besucher von Santanyí mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:37 Uhr, während der Sonnenuntergang um 19:10 Uhr ein gelungenes Tagesende einleitet.

Der Sonntag, 21. Juli, zeigt einige vereinzelte Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 27°C weiterhin sommerlich. Ein leicht auffrischender Wind von 10 km/h kann für eine angenehme Brise am Strand oder beim Spaziergang entlang der malerischen Küstenpfade sorgen. Sonnenauf- und -untergang erfolgen fast synchron zum Vortag, was für beständige lange Tage voll Sonnenlicht sorgt.

Stabile Wetterlage ganzer Woche

Die gesamte Woche über behält Santanyí die sonnige Linie bei, mit Temperaturen, die konstant um die 27-29°C schwanken. Die niedrigste gemessene Luftfeuchtigkeit von 47% am Dienstag bietet ideale Bedingungen für längere Entdeckungstouren ohne die Last hoher Luftfeuchtigkeit.

Höhepunkte der Wetterprognose

Die konstanten Wetterbedingungen bieten ideale Voraussetzungen für sämtliche Unternehmungen, ob Erholung am Strand, sportliche Aktivitäten oder Erkundungstouren durch Santanyí und die umliegenden Landschaften Mallorcas.

Genießen Sie eine wunderbare Woche in Santanyí und nutzen Sie das perfekte Wetter für unvergessliche Urlaubserlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:39:50. +++