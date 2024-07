Wetteraussichten für Llucmajor: Sonnig und sommerlich warm in der kommenden Woche (20.7.2024)

Das ideale Urlaubswetter erwartet Sie in Llucmajor

Die Stadt Llucmajor auf Mallorca verwöhnt Einheimische und Urlauber in der bevorstehenden Woche mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Strahlendes Wetter mit einem klaren Himmel wird von Samstag bis zum folgenden Freitag vorherrschen, was ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel bietet.

Die Wettervorhersage im Detail

Am Samstag, den 20. Juli 2024, begrüßt uns Llucmajor mit einem warmen und heiteren Wetter. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 29℃, einer sanften Brise von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56%, können Sie einen makellosen Tag am Strand oder bei einer Entdeckungstour durch die Stadt genießen. Der Sonnenaufgang findet um 4:38 Uhr statt und wird den Tag einläuten, bis die Sonne um 19:11 Uhr untergeht.

Der Sonntag, 21. Juli 2024, präsentiert sich mit einigen wenigen Wolken am Himmel, was der sommerlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch tut. Temperaturen um die 28℃ und ein etwas auffrischender Wind von 11 km/h kreieren perfekte Bedingungen für Segler und Surfer. Die Sonne begrüßt uns erneut um 4:38 Uhr und nimmt Abschied um 19:10 Uhr.

Ab Montag ziehen vereinzelte Wolken auf, die Temperatur sinkt leicht auf 27℃. Mit einem Wind von 7 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit bleibt das Wohlbefinden ungetrübt. Die Sonne scheint von 4:39 Uhr bis 19:10 Uhr.

Von Dienstag bis zum nächsten Sonnabend verspricht das Wetter in Llucmajor puren Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 27℃ und 30℃. An allen Tagen weht ein leichter Wind und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf Werte unterhalb der 60%-Marke ein. Ideal, um die langen Tage am Meer oder bei kulturellen Veranstaltungen zu genießen.

Der Sonnenuntergang variiert in dieser Woche nur geringfügig und beschenkt uns täglich bis ungefähr 19:06 Uhr mit Licht.

Perfektes Freizeitwetter in Llucmajor

Ob Sie sich auf eine entspannte Woche am Strand von Llucmajor freuen oder die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Region erkunden möchten, das Wetter spielt in jedem Fall mit. Packen Sie eine gute Sonnencreme ein und genießen Sie die fantastischen Bedingungen!

