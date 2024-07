Wetteraussichten für Son Servera: Sonnige Tage und milde Brisen vom 20.7.2024 bis 27.7.2024 (20.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Son Servera

Die Sommertage in Son Servera präsentieren sich in vollen Zügen mit angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Meeresbrise. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Woche mit überwiegend klarem Himmel freuen, die ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten bietet. Hier ist ihre detaillierte Wettervorhersage für die kommende Woche.

Wetterhighlights der Woche in Son Servera

Samstag, der 20.7.2024, steht ganz im Zeichen des Hochsommers mit einem Spitzenwert von 30℃ unter einem strahlend blauen Himmel. Ein leichter Wind mit nur 8 km/h bietet perfekte Bedingungen für eine Abkühlung am Strand oder ein entspanntes Verweilen in einem der viele Cafés. Das Thermometer sinkt in den seltenen Schattenlagen nicht unter wohltuende 24℃. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 50%, während der Luftdruck stabil bei 1011 hPa liegt.

Sonntag, der 21.7.2024, bringt eine leichte Abkühlung. Die Temperaturen erreichen eine angenehme Höchstmarke von 24℃, begleitet von teilweise bewölktem Himmel. Der Wind frischt auf 11 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 69% zu, was das Wohlgefühl leicht mindern könnte. Der Luftdruck bleibt konstant.

Die darauffolgenden Tage bis zum 27.7.2024 sind dominiert von durchgehend klarem Himmel und Temperaturen, die zwischen 26℃ und 27℃ schwingen. Die Winde bleiben leicht bis mäßig und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich im ländlichen Durchschnitt der Insel ein. Dies stellt die perfekte Wetterkonstellation für alle dar, die die Schönheit Mallorcas sowohl an Land als auch zu Wasser auskosten möchten.

Detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für Son Servera

Insgesamt zeigt sich, dass das Wetter in Son Servera für die kommende Woche mit viel Sonne und warmen Temperaturen höchst angenehm sein wird. Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen, damit Sie Ihre Zeit auf der Insel in vollen Zügen genießen können.

