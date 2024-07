Wetterprognose für Alaró, Mallorca: Eine sonnige Woche erwartet die Inselbewohner (20.7.2024)

Das strahlende Sommerwetter in Alaró – Sonne pur erwartet Mallorca

Alaró, 19. Juli 2024Alaró – Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca bereitet sich auf eine Reihe von spektakulär sonnenreichen Tagen vor. Perfekt für Urlauber und Einheimische, die das wunderbare mediterrane Klima in vollen Zügen genießen möchten. In diesem Wetterbericht für Alaró blicken wir auf die prognostizierten Wetterbedingungen für die bevorstehende Woche.

Sonniger Höhepunkt der Woche mit Temperaturen bis zu 35°C

Die Wetteraussichten für Samstag, den 20. Juli 2024, versprechen einen besonders heißen Tag. Mit einer Hochtemperatur von 35°C unter einem klaren Himmel dürfen sich Sonnenanbeter auf ideales Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten einstellen. Ein leichter Wind mit 6 km/h sorgt für eine willkommene Brise. Das Thermometer zeigt bereits in den frühen Morgenstunden hohe Werte an, während um 4:37 Uhr die Sonne aufgeht und den Tag um 19:12 Uhr beschließt.

Angenehme Abkühlung und sanfte Brisen

Wer die Hitze am Samstag verpasst hat, wird sich über die milderen Temperaturen der folgenden Tage freuen. Am Sonntag, den 21. Juli 2024, locken 28°C und vereinzelte Wolken am Himmel, was für Erleichterung bei vielen sorgen dürfte. Bei dieser Gelegenheit, erfrischt durch einen leichten Wind mit 6 km/h, bietet sich ein perfekter Tag für einen Besuch der lokalen Märkte oder einen gemütlichen Stadtbummel an.

Beständiges Hochsommerwetter setzt sich fort

Ab Montag ist dann wieder mit einem eindeutigen klaren Himmel zu rechnen. Von Montag, dem 22. Juli, bis zum darauffolgenden Donnerstag, dem 24. Juli, prognostiziert man konstant hohe Temperaturen von 28°C bis 32°C, was die perfekte Vorlage für ausgedehnte Strandbesuche oder Wandertouren in der beeindruckenden Natur Mallorcas liefert. Es herrscht dabei kaum Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit.

Kulmination der Sommerhitze erreicht den Höhepunkt

Das Wochenende in Alaró wird noch einen Tick heißer mit Höchsttemperaturen, die am 26. und 27. Juli mit 34°C ihren Höhepunkt erreichen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 20%, was die Hitze besser erträglich macht, zumindest für diejenigen, die trockene Hitze bevorzugen. Eine sehr schwache Brise stellt sicher, dass die Strandliegen und Straßencafés zu den bevorzugten Orten für eine Abkühlung werden.

Die gemeldeten Temperaturen und die ungetrübte Sonne versprechen ideale Bedingungen für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Genießen Sie die überwältigende mediterrane Schönheit von Alaró unter einem strahlend blauen Himmel. Ob beim Wandern in den Tramuntana-Bergen oder beim Entspannen an den bezaubernden Küsten – die bevorstehende Woche hält für Jedermann etwas bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:20:27. +++