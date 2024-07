Wettervorhersage Campanet: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 20.7.2024 bis 27.7.2024 (20.7.2024)

Wettertrends und -aussichten für Campanet

Die kommende Woche in Campanet auf Mallorca lässt Sonnenliebhaber und Urlaubsreifende aufatmen – der Himmel präsentiert sich überwiegend klar. Vom 20. Juli bis zum 27. Juli 2024 ist mit sommerlichen Temperaturen zu digitalen. Finden Sie ausführlich und täglich aktualisiert alles zum Wetter in Campanet und genießen Sie die Sonne in diesem pittoresken Ort der spanischen Baleareninsel.

Wetterprognose für Campanet vom 20.7.2024 bis 27.7.2024

Am Samstag, dem 20. Juli, erleben wir mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von satten 35 Grad Celsius den bisherigen Höhepunkt des Sommers. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und findet seinen langen Ausklang mit einem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr. Eine sanfte Brise mit nur 6 km/h verspricht einen warmen und angenehmen Tag.

Der Sonntag, 21. Juli, bringt eine kleine Abkühlung auf angenehme 26 Grad Celsius und lädt mit einer leichten Bewölkung zu Aktivitäten im Freien ein, ohne dabei die Gefahr eines Sonnenbrandes zu steigern. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 8 km/h.

Die Prognose für Montag, den 22. Juli, verspricht erneut klaren Himmel und ein Ansteigen der Temperaturen auf 30 Grad Celsius. Ein nahezu windstiller Tag erwartet Sie, wodurch es sich perfekt anbietet, die einzigartigen Strände und Buchten Mallorcas zu erkunden.

Die Mitte der Woche, am Dienstag, 23. Juli, sowie der darauffolgende Mittwoch, 24. Juli, präsentieren jeweils ungetrübten Sonnenschein mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius. Das milde Wetter eignet sich ideal für Ausflüge in die Natur oder Entspannung am Strand, während das Thermometer leicht zurückgeht und stabile sommerliche Verhältnisse sichert.

Die zweite Wochenhälfte beginnt am Donnerstag, 25. Juli, mit weiterhin klarem Himmel, während die Luftfeuchtigkeit etwas ansteigt und für eine frischere Brise von 5 km/h sorgt. Gleiches gilt für Freitag, den 26. Juli, und Samstag, den 27. Juli – zwei Tage, die Ihnen ideales Wetter für alle möglichen Aktivitäten auf der Insel bieten.

Wochenend-Ausblick für Campanet

Das Wochenende in Campanet verabschiedet sich mit zwei wunderschönen Tagen. Temperaturen von über 30 Grad und ein strahlend blauer Himmel sorgen für perfekte Bedingungen, um das entspannte Insel-Leben zu genießen. Achten Sie jedoch darauf, ausreichend zu trinken und die Mittagssonne zu meiden.

Erleben Sie eine traumhafte Woche in Campanet, Mallorca, und planen Sie Ihre Unternehmungen mit unserer zuverlässigen und detaillierten Wettervorhersage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:25:17. +++