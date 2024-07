Wettervorhersage Sant Joan: Sonne und Sommertemperaturen dominieren die Woche (20.7.2024)

7-Tage-Wettertrend für Sant Joan: Sonnenverwöhnte Tage auf Mallorca

Sant Joan, Mallorca - Mit einem Blick auf die kommende Woche wirkt das Wetter für Sant Joan auf Mallorca besonders einladend für Urlauber und Einheimische. Der klare Himmel und sommerliche Temperaturen sorgen für ideale Bedingungen, um die Schönheiten der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Sonnenschein und milde Brisen: Das perfekte Urlaubswetter

Den Startpunkt der Woche setzt Samstag, der 20. Juli 2024, mit einer Maximaltemperatur von 35°C und einem lauen Wind von lediglich 7 km/h. An diesem Tag wird der Himmel wolkenlos sein, und der niedrige Feuchtigkeitsgrad von 22% verspricht einen warmen, doch angenehmen Tag.

Leichter Niederschlag und Abkühlung zur Wochenmitte

Sonntag bringt leichten Regen und eine kleine Abkühlung auf 29°C, perfekt für all diejenigen, die empfindlich auf die Hitze von Samstag reagieren könnten. Mit einem leicht verstärkten Wind von 8 km/h bleibt das Klima erfrischend.

Weiterhin sommerliches Wetter mit angenehmen Temperaturen

Der klare Himmel dominieren weiterhin in der kommenden Woche, mit einem kleinen Temperaturabfall auf 28°C am Montag, gefolgt von einem Wiederanstieg auf 33°C sowohl am Dienstag als auch Mittwoch. Die Windbedingungen bleiben mild und zusammen mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit bieten sie ideale Voraussetzungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Die Aussicht für das Wochenende

Zum Ende der Woche hin bleiben die Bedingungen günstig. Erwartet werden klare Himmel und Tagestemperaturen, die sich konstant über der 30°C-Marke halten. Donnerstag und Freitag zeigen sich etwas zurückhaltender, mit vereinzelten Wolken, während das Wochenende erneut Sonnenschein und einen nahezu perfekten Sommer in Sant Joan verspricht.

Sonnenuntergänge in Sant Joan:

Die langen Sommerabende auf Mallorca bieten traumhafte Sonnenuntergänge. So beginnt der 20. Juli mit einem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:22 Uhr. Man kann sicher sein, dass jede Nacht in dieser sommerlichen Woche von aufregenden Farbspielen beseelt wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.7.2024, 01:37:41. +++