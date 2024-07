7-Tage-Wetterprognose für Alaró: Von leichtem Regen bis zu klarem Himmel (21.7.2024)

Ausblick auf das Wetter in Alaró vom 21.07.2024 bis 28.07.2024

Die kommende Woche in Alaró verspricht eine abwechslungsreiche Mischung aus leichtem Regen zu Beginn und klaren, sonnenverwöhnten Tagen im weiteren Verlauf. Temperaturanstiege und sinkende Luftfeuchtigkeit werden ein angenehmes mediterranes Klima schaffen.

Montag, 21.07.2024: Leichter Regen und milde Brisen

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Alaró von einer feuchten Seite. Mit leichtem Regen und Temperaturen um 26°C, sollten Regenschirme ein treuer Begleiter sein. Eine milde Brise mit 6 km/h lädt allerdings zu Spaziergängen ein, sollte sich der Regen eine Pause gönnen.

Dienstag, 22.07.2024: Eine Wende zum klaren Himmel

Ab Dienstag klart der Himmel über Alaró auf und bietet strahlenden Sonnenschein bei 29°C. Ein nahezu perfekter Tag, um das Freiluftleben Mallorcas zu genießen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 39% und einem sanften Wind mit 3 km/h fühlt sich die Wärme sehr angenehm an.

Mittwoch bis Freitag: Beständiges Sommerwetter

Von Mittwoch bis Freitag präsentiert sich das Wetter in beeindruckender Beständigkeit: Ein klarer Himmel mit steigenden Temperaturen von 31°C bis zu 33°C bestimmt das Bild. Touristen und Einheimische können diese Tage für Aktivitäten im Freien voll auskosten. Je geringer werdende Luftfeuchtigkeit und ein sanfter Wind begünstigen ein perfektes Urlaubsklima.

Wochenendausblick: weitere Temperatursteigerungen

Am Wochenende erhöhen sich die Temperaturen weiterhin, wobei der Samstag mit 34°C und locker verteilten Wolken am Himmel aufwartet. Der Sonntag erreicht mit 38°C und teilweise bewölktem Himmel den Höhepunkt der Woche. Diese Bedingungen laden zum Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten oder zum Entspannen an den Stränden Mallorcas ein.

Tipps für Besucher und Einheimische

An heißen Tagen wie diesen, ist es wichtig, sich mit ausreichend Sonnenschutz auszustatten und Flüssigkeitszufuhr nicht zu vernachlässigen. Die langen Abende bieten sich an, um die malerischen Sonnenuntergänge Mallorcas zu erleben, die um 19:11 Uhr ihren Anfang nehmen und dem Tag einen goldenen Abschluss geben.

