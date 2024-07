7-Tage-Wetterprognose für Binissalem, Mallorca: Klarer Himmel und steigende Temperaturen (21.7.2024)

Wetteraussichten für Binissalem: Sonne pur und sommerliche Hitze

Wie präsentiert sich das Wetter in BinissalemBinissalem auf Mallorca in der nächsten Woche? Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt: Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten, während sich der Himmel überwiegend klar zeigt. Beginnend mit leichten Regenschauern, klettern die Temperaturen im Laufe der Woche auf sommerliche Höhen.

Wetterüberblick für Binissalem vom 21.07.2024 bis 28.07.2024

Die kommenden Tage versprechen viel Sonnenschein und kaum Wolken über Binissalem. Von leichtem Regen ausgenommen, zeigt sich das Wetter stabil und extrem warm, was typisch für den Hochsommer auf Mallorca ist.

Am Montag, 21. Juli, werden vereinzelte Regentropfen die Straßen von Binissalem befeuchten. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei angenehmen 26°C, begleitet von einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 6 km/h.

Dienstag und Mittwoch präsentieren sich mit klarem Himmel und einer zarten Luftbewegung. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30°C bzw. 32°C, wobei die Luftfeuchtigkeit gering bleibt. Ein idealer Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der Natur Mallorcas.

Die zweite Wochenhälfte hält, was sie verspricht: Sonnenstrahlen von früh bis spät. Am Donnerstag lockt das Quecksilber die 33°C-Marke, während am Freitag weiterhin klarer Himmel und 32°C zu erwarten sind. Das Wochenende naht mit noch höheren Temperaturen – bis zu 35°C am Samstag und sogar bis zu 37°C am Sonntag, bevor am Montag vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sind.

Sonnenauf- und -untergang in Binissalem: Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche früh, zwischen 4:38 Uhr und 4:44 Uhr, und bietet lange, lichtdurchflutete Tage, da sie sich erst um 19:05 Uhr bis 19:11 Uhr zur Ruhe begibt.

Sommerwetter in Binissalem: Tipps für Urlauber und Residenten

Die prognostizierten Temperaturen deuten auf eine heiße Woche in Binissalem hin, was zum ausgiebigen Sonnenbaden, Wandern oder Fahrradtouren durch die idyllische Landschaft Mallorcas einlädt. Bei solch klarer Sicht sollten Sonnenschutz und ausreichende Hydratation nicht vergessen werden. Die Abende versprechen angenehm warme Temperaturen, ideal für gemütliche Ausgänge und kulinarische Genüsse unter freiem Himmel.

Ob Sie nun die Weinregion Binissalems erkunden möchten oder sich an den zahlreichen kulturellen Veranstaltungen erfreuen – das Wetter bietet die perfekte Kulisse für unvergessliche Sommererlebnisse.

