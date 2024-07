Aktuelle Wetterprognose für Pollença: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 21.07.2024 bis zum 28.07.2024

Wetterbericht für Pollença: Sonne pur und Sommerbrisen

Die kommende Woche in Pollença verspricht, die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen zu lassen. Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen werden das Eiland Mallorca in ein wahres Ferienparadies verwandeln.

Montag, 21. Juli 2024: Den Wochenstart prägen bedeckte Wolken, was jedoch den Wohlfühlfaktor kaum schmälern dürfte, denn die Temperaturen liegen bei gemütlichen 23°C. Bei einem mäßigen Wind von 9 km/h bleibt es weitgehend trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 76%.

Dienstag, 22. Juli 2024: Eine klare Sternennacht weicht einem strahlend blauen Himmel. Mit 27°C erreicht das Thermometer sommerliche Werte, die durch eine sanfte Brise von 5 km/h flankiert werden, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% sinkt. Ein perfekter Tag für jegliche Outdoor-Aktivitäten!

Mittwoch, 23. Juli 2024: Die Sonne führt ihre Schauspiel fort und lässt das Quecksilber auf 29°C steigen. Die milde Windbewegung von nur 3 km/h offenbart ideale Bedingungen für einen entspannten Tag am Strand oder eine malerische Wanderung durch die Natur.

Donnerstag, 24. Juli 2024: Ein weiterer Tag unter dem klaren Himmel. Die Temperaturen gleichen denen des Vortages, während der Wind leicht auf 4 km/h ansteigt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 51% bleibt das Wetter angenehm.

Freitag, 25. Juli 2024: Der Freitag begrüßt uns erneut mit einem wolkenlosen Panorama und einer Höchsttemperatur von 28°C. Eine sanfte Brise bewegt sich mit 6 km/h über die Idylle Pollenças.

Samstag, 26. Juli 2024: Das Wochenende beginnt mit einem strahlenden Tag bei 29°C und einer erfrischenden Windstärke von 5 km/h. Nicht zu warm und nicht zu kalt - die idealen Bedingungen für jegliches Vergnügen unter freiem Himmel.

Sonntag, 27. Juli 2024: Ein paar Schäfchenwolken ziehen auf, können aber die sonnige Laune kaum dämpfen. Bei einem Spitzenwert von 31°C und einem angenehmen Wind bietet sich die Gelegenheit, die Natur und Küste Pollenças zu erkunden.

Monta g, 28. Juli 2024: Die Woche endet mit leicht bewölktem Himmel und einer Spitze von 32°C. Ideal für einen Strandtag oder ein letztes Abenteuer, bevor die neue Woche beginnt.

Genießen Sie die bevorstehende Wetterwoche in Pollença, und lassen Sie sich von den angenehmen Tempe turen verwöhnen und von der mallorquinischen Sonne küssen. Ob am Strand, in den charmanten Gassen der Stadt oder bei einer Wanderung – die Insel zeigt sich von ihrer schönsten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:36:37. +++