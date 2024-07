Aktuelle Wettervorhersage für Búger: Warme Sommertage mit Temperaturen bis zu 38°C erwartet! (21.7.2024)

Wetterprognose für Búger – Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen

Vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024 zeigt sich das Wetter in Búger von seiner besonders sonnigen Seite. Mit zunächst milden 24°C zu Wochenbeginn steigen die Temperaturen im Laufe der Woche sogar auf heiße 38°C. Wir erwarten überwiegend klaren Himmel und nur gelegentlich einige Wolken, was ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber verspricht.

Start in eine sonnige Woche mit angenehmen Temperaturen

Am Montag, dem 21. Juli, begrüßt uns Búger mit angenehmen 24°C und einem Himmel, der partiell von Wolken durchzogen ist. Der Wind weht mäßig mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 73% und einem Luftdruck von 1012 hPa ist es ein optimaler Tag, um die Insel zu erkunden.

Wettertrend zeigt klar in Richtung Sommerhitze

In den darauffolgenden Tagen wird es deutlich heißer. Das Thermometer steigt auf bis zu 31°C am Dienstag und liefert uns pursten Sonnenschein. Der Trend setzt sich am Mittwoch und Donnerstag fort, an denen maximale Temperaturen von 32°C erwartet werden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 31%, was für trockene und warme Tage sorgt.

Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt

Gegen Ende der Woche zeigt das Quecksilber weitere Steigerungen. Am Freitag können wir noch einmal einen kühleren Tag mit 31°C und klarer Sicht genießen, bevor es am Wochenende noch heißer wird. Am Samstag erwarten wir 33°C und am Sonntag einen geringfügigen Anstieg der Luftfeuchtigkeit. Der Montag markiert den Höhepunkt der Hitzewelle mit sensationellen 38°C und nur wenigen Wolken am Himmel.

Langanhaltende Sonnenstunden mit spätem Sonnenuntergang

Urlauber können sich über lange Tage mit viel Sonnenschein freuen, da die Sonne bereits gegen halb fünf in der Früh aufgeht und die Sonnenuntergänge erst nach 19 Uhr erfolgen. Dies bietet perfekte Voraussetzungen für ausgedehnte Aktivitäten im Freien.

Fest steht: Die kommende Woche verspricht in Búger beste Sommerverhältnisse mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen. Ein wahres Paradies für alle Mallorca-Urlauber und Sonnenliebhaber!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:23:56. +++