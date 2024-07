Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Ariany, Mallorca: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (21.7.2024)

Wetterprognose für Ariany: Sonne satt und steigende Temperaturen erwarten Mallorca

Die idyllische Gemeinde Ariany, gelegen im Herzen Mallorcas, darf sich auf eine Woche voll strahlender Sonnenschein und ansteigende Temperaturen freuen. Wir werfen einen Blick auf das aktuelle Wettergeschehen und die 7-Tage-Prognose und verraten Ihnen, was Sie in den nächsten Tagen erwartet.

Sonniger Start in die Woche mit angenehmen Temperaturen

Am 21. Juli 2024 beginnt der Tag in Ariany mit einer Mischung aus Sonnenlicht und einigen Wolken. Bei einer milden Temperatur von 24°C und einer angenehmen Brise von 9 km/h verspricht es ein angenehmer Tag zu werden. Feuchtigkeitswerte von 72% sowie ein Luftdruck von 1011 hPa begleiten den Tag, der um 4:37 Uhr mit dem Sonnenaufgang einläutet und um 19:10mit dem Sonnenuntergang ausgeklungen wird.

Erwartung klarer Himmel und Sommerhitze Mitte der Woche

Ein nahtloser Übergang zu strahlend klarem Himmel kennzeichnet sowohl den 22. Juli als auch den darauf folgenden 23. und 24. Juli. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 31°C bis 32°C, was ideale Voraussetzungen für Strandbesuche oder Erkundungstouren bietet. Der Wind schwächt sich weiter ab und weht sanft mit nur 6 km/h am 22. Juli und 2 km/h an den darauffolgenden Tagen.

Stabiles Sommerwetter mit warmen Temperaturen zum Wochenende

Den Abschluss der Woche bildet ein konstant schönes Wetter mit Temperaturen von 31°C am 25. Juli sowie leicht steigenden 32°C am darauffolgenden Tag. Zum Wochenende steigert sich das Thermometer auf heiße 34°C am 27. Juli und erreicht gar 36°C am 28. Juli, begleitet von einigen vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt unauffällig, und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit Werten zwischen 31% und 44% im angenehmen Bereich.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein

Zusammenfassend erwartet Besucher und Einwohner Arianys eine Woche, die nahezu keine Wünsche offenlässt: Viel Sonne, warme Temperaturen und leichte Brisen sorgen für perfekte Bedingungen, um das mediterrane Flair Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Verpassen Sie keine Gelegenheit, das schöne Wetter für Freizeitaktivitäten zu nutzen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:22:05. +++