Exquisite Sommerwetterprognose für Consell, Mallorca (21.07.2024 bis 28.07.2024): Sonnenschein und steigende Temperaturen dominieren

Erleben Sie Sommerfreuden in Consell: Die aktuelle Wetterlage

Wetter in Consell vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024: Willkommen in den Sommermonaten auf Mallorca! Consell erwartet eine Woche voll strahlenden Sonnenscheins und angenehm ansteigenden Temperaturen. Dieser Sommer vergoldet jede Aktivität mit perfektem Wetter – ein Traum für Sonnenanbeter und Urlauber gleichermaßen.

Mild beginnen, heiß enden – Ihre tägliche Dosis Sonne in Consell

Der Start in die Woche begrüßt uns mit leichtem Regen bei einer Temperatur von 27°C am 21. Juli. Doch keine Sorge, der Himmel klärt sich rasch auf und bringt uns bis zum 22. Juli reines Himmelblau und 30°C. Von da an geht es nur noch aufwärts mit der Quecksilbersäule.

Wir steuern auf das Wochenende zu mit Höchsttemperaturen von bis zu 38°C, unterbrochen lediglich von vereinzelten Wolkenformationen. Perfekt, um die mallorquinische Sonne zu genießen! Währenddessen verweilen die Winde auf einer leichten Brise um 3 bis 4 km/h, somit bleibt es trotz der Hitze angenehm.

Nächtliche Brisen und morgendliche Farbenspiele – Wetterdetails, die begeistern

Nicht zu vergessen sind die angenehm milden Nächte und die spektakulären Sonnenauf- und -untergänge, die in Consell zu bewundern sind. Beginnend mit der Morgendämmerung um 4:38 Uhr und schließend mit Sonnenuntergängen gegen 19:05 Uhr kann man die malerischen Momente über der malerischen Landschaft genießen.

Die Luftfeuchtigkeit variiert in dieser Woche erfreulich, startet bei 61% und endet so leicht und locker bei nur 25%. Das klare Meer lädt bei diesen angenehmen Verhältnissen zusätzlich zum Verweilen und Abkühlen ein.

Consell erwartet Sie – Fazit des 7-Tage-Wettertrends

Abschließend lässt sich sagen, diese Woche verspricht durch und durch sommerliche Verhältnisse, die jede Aktivität im Freien zum puren Genuss machen. Ob man die zahlreichen Feste der Insel besucht oder doch die Ruhe am Strand bevorzugt, das Wetter in Consell wird Sie nicht im Stich lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:26:49. +++