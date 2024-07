So lässt sich der Sommer aushalten: Traumwetter auf Mallorca erwartet

Die ganz große Hitze, wie Mallorca sie in den vergangenen Sommern immer wieder erlebt hat, ist bisher ausgeblieben - obwohl man bei den 34 Grad, die am Freitag (19.7.) vielerorts erreicht wurden, auch gut ins Schwitzen gerät. In den kommenden Tagen dürfte es aber noch ein wenig angenehmer werden.

Der Sonntag (21.7.) präsentiert sich zunächst mit einigen Wolkenfeldern, die über die Insel ziehen und einen Wolken-Sonne-Mix bescheren. Erst zum späten Nachmittag hin scheint laut der Wettervorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet die Sonne überall ungetrübt. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag noch einmal. Nur knapp überschreitet Palma am Mittag die 30-Grad-Marke, in Cala Millor, aber auch in der Inselmitte, werden Höchsttemperaturen von angenehmen 27 Grad erreicht. In der Nacht sinken die Temperaturen dann in den meisten Inselgemeinden auf knapp unter 20 Grad. So lässt sich der Sommer doch gut aushalten!

Tropennächte halten sich in Grenzen

Am Montag (22.7.) variieren die Temperaturen im Vergleich zum Vortag laut Vorhersage nur leicht - in Palma sinken sie auf 29 Grad, in Cala Millor steigen sie auf 29 Grad. Kurz: Sie pendeln sich inselweit bei rund 30 Grad Höchsttemperatur ein. Der Himmel bleibt fast wolkenfrei, dafür zieht eine leicht Brise auf, die das Sonnenbaden noch angenehmer gestaltet.

Am Dienstag (23.7.) steigen die Temperaturen nur in einigen Orten deutlich an: Höchstwerte werden für Sa Pobla erwartet, wo es 35 Grad warm werden kann, in Andratx sind maximal 30 Grad drin. Wieder kommt die ersehnte nächtliche Abkühlung: In der Nacht auf Mittwoch erwarten die Meteorologen nicht mehr als maximal 20 Grad. Die gefürchteten Tropennächte der vergangenen Sommer, bei denen auch mitten in der Nacht teilweise noch deutlich mehr als 20 Grad gemessen wurden, bleiben uns also erst einmall fern. Wolken sucht man am Dienstag über Mallorcas Himmel vergeblich.

Auch in den folgenden Tagen gibt es voraussichtlich Sonne satt auf der Insel. Die Temperaturen steigen örtlich auf bis zu 36 Grad, an der Küste bleibt es aber in den meisten Orten bei maximal 32 Grad aushaltbar.

