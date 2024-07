Perfektes Sommerwetter in Petra: Sonnige Aussichten für die kommende Woche (21.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Winde: Das Wetter in Petra im Detail

Die malerische Gemeinde Petra auf Mallorca wird in der kommenden Woche von strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Mit durchgehend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen von durchschnittlich 28 ℃ steht einem perfekten Sommer nichts im Wege. Hier erfahren Sie, was Sie vom Wetter in Petra vom 21.07.2024 bis zum 28.07.2024 erwarten können.

Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten

Montag, 21. Juli 2024: Die Woche startet mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen um die 28 ℃. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 9 km/h trägt zur sommerlichen Wohlfühlstimmung bei. Sonnenaufgang und -untergang versprechen mit 2:49 Uhr bzw. 16:38 Uhr lange, sonnige Tage. Dienstag, 22. Juli 2024: Die sonnige Serie setzt sich nahtlos fort. Erneut können Sie mit strahlendem Sonnenschein rechnen. Bei 28 ℃ bleibt das Wetter konstant sommerlich, und die Windgeschwindigkeit steigert sich unmerklich auf 10 km/h. Beständiges Sommerwetter die ganze Woche

Im weiteren Wochenverlauf bleibt das Wetterbild in Petra ungetrübt schön. Keine Wolke trübt den strahlend blauen Himmel, sodass unbeschwerte Stunden im Freien garantiert sind.

Mittwoch, 23. Juli 2024: Das Thermometer zeigt wieder 28 ℃ an, während eine sanfte Brise mit nur 6 km/h über die Insel streicht. Mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von 24 % und dem Luftdruck stabil bei 1010 hPa wird das Klima als besonders angenehm empfunden. Donnerstag, 24. Juli 2024 und Freitag, 25. Juli 2024: Die Tage begrüßen Sie mit identischen Temperaturverhältnissen – volle 28 ℃, für die Sommerliebhaber optimal. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit Werten um 21 % bzw. 20 % auf einem niedrigen Niveau, was die Hitze durchaus erträglich macht. Der sanfte Wind verweilt konstant bei 9 km/h. Leichte Variabilität zum Wochenende hin

Zum Ende der Woche deutet sich dann eine leichte Veränderung an – aber keine Sorge, die Sonne bleibt uns erhalten!

Samstag, 26. Juli 2024: Mit einem kleinen Temperaturanstieg auf 29 ℃ und einer geringfügig höheren Luftfeuchtigkeit von 30 % macht sich das Wochenende bemerkbar. Der Wind nimmt etwas ab und sorgt mit 8 km/h für eine angenehme Abkühlung. Sonntag, 27. Juli 2024: Minimal kühler bei 27 ℃ und leichtem Wind von 5 km/h können Sie einen entspannten Sonntag genießen. Montag, 28. Juli 2024: Zum Start in die neue Woche lässt sich die Sonne nicht lumpen. Die Temperaturen pendeln sich erneut stabil bei 28 ℃ ein, der Wind bleibt unaufgeregt bei 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit von 27 % sollte niemandem zu schaffen machen. Das Wetter in Petra präsentiert sich in Bestform und verspricht eine Woche voller Sonne und blauem Himmel ohne jegliche Unannehmlichkeiten. Also, genießen Sie die Tage im Freien, erkunden Sie die herrliche Natur oder entspannen Sie einfach am Strand unter Mallorcas strahlender Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:36:06. +++