Ses Salines Wettervorschau: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 21.7. bis 28.7.2024 (21.7.2024)

Erfrischender Sommer in Ses Salines: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in Ses Salines, einem bezaubernden Juwel auf Mallorca, verspricht Urlaubern sowie Einwohnern perfektes Sommerwetter. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wetter in Ses Salines wissen müssen, einschließlich genauere Details zu Temperatur, Niederschlag und Wind.

Ses Salines begrüßt den Sommer: Temperatur und Niederschlag

Beginnend mit dem 21. Juli 2024, erwartet uns ein leichter Regen, der eine Abkühlung bei Temperaturen von 28°C liefert. Doch das ist nur ein kurzer Gruß des Himmels, denn schon am 22. Juli lacht eine klare Himmelsdecke. Mit 27°C und einem sanften Wind setzt sich das strahlende Sommerwetter fort.

Das herrliche Wetter bleibt uns erhalten; sowohl der 23. als auch der 24. Juli kündigen sich mit reinem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 27°C beziehungsweise 29°C an. Diese idyllische Szenerie ist perfekt für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien. Mit einer sich stetig erleichternden Brise und einer Luftfeuchtigkeit, die angenehm in den 50-er Bereich kippt, sitzen die Sommerabende in Ses Salines fest im Kalender jedes Natur- und Sonnenliebhabers.

Die zweite Wochenhälfte bringt weder Unterbrechungen noch Überraschungen. Die Temperaturen gleiten sanft um die 28°C-Marke am 25. Juli und steigen weiter am 26. Juli auf 29°C. Der 27. Juli kündigt leicht bewölktes Wetter mit weiteren 29°C an, bevor der 28. Juli uns schließlich mit 30°C und vereinzelten Wolken den Höhepunkt dieser sommerlichen Wetterperiode präsentiert.

Lange Tage unter der Sonne von Ses Salines

Die Sonnenanbeter unter uns können sich freuen: Die Sonne zeigt sich frühestens um 4:38 Uhr und weicht nicht vor 19:04 Uhr. Genug Zeit also, um das zauberhafte Flair Ses Salines in seiner ganzen Pracht zu genießen.

Wetterempfehlung der Woche

Es besteht kein Zweifel, dass diese Sommerwoche alle Vorzüge bietet, die man sich für perfekte Urlaubstage oder den Alltag im Freien wünschen kann. Mit konsistenten Wetterbedingungen und einem sonnigen Ausblick ist dies die ideale Gelegenheit, die Insel zu erkunden, Strände zu besuchen oder einfach nur Zeit im Freien zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:41:23. +++