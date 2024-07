Sommersonne satt: Das Wetter in Manacor vom 21.07. bis 28.07.2024

Strahlendes Sommerwetter in Manacor erwartet

Die Sommerhitze hat Manacor fest im Griff, und die Aussichten für die kommende Woche versprechen sonnige Tage und warme Temperaturen für alle Sonnenanbeter. Ob am Strand, beim Flanieren durch die gemütlichen Straßen oder bei Ausflügen in die malerische Umgebung, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

Die aktuelle Wetterlage in Manacor Heute, am 21. Juli 2024, liegen die Temperaturen in Manacor bei angenehmen 25°C, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h trägt zum perfekten Sommertag bei. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%, und der Luftdruck misst 1011 hPa. Der Tag erwacht früh mit einem Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und klingt aus mit einem Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Die Woche in Manacor: Ein Blick in die Zukunft

Die kommenden Tage in Manacor werden durch strahlend klaren Himmel und steigende Temperaturen gekennzeichnet sein. Am 22. Juli erwärmt sich die Luft auf 30°C und ist nur von trockener Luft mit einer Feuchtigkeit von 34% begleitet. Geringe Windbewegungen von 3 km/h sorgen für eine angenehme Brise.

Die Höhepunkte der Woche finden sich am 23. und 24. Juli, an denen die Temperaturen weiter auf 31°C klettern und bei weiterhin wolkenlosem Himmel konstant bleiben. Langsam ansteigende Feuchtigkeitswerte und leichte Windzüge machen das Wetter somit ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Der 25. und 26. Juli setzen den Trend der 30 Grad Marke fort und bieten optimales Wetter für Badefreuden oder erholsame Stunden im Schatten der Palmen. Der Wind bleibt ein sanfter Begleiter, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig ansteigt.

Ausblick auf das Wochenende

Das kommende Wochenende wird Sie nicht enttäuschen! Am Samstag, den 27. Juli, beglücken uns nur vereinzelte Wolken am Himmel, und die Temperaturen verharren angenehm bei rund 30°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu und sorgt für ein weiches, angenehmes Klima.

Der Sonntag übertrifft noch einmal alles mit Höchsttemperaturen von 32°C, und gerade einmal die Hälfte an Wolken verdunkelt zeitweise den Himmel. Die ideale Gelegenheit, um die Woche mit einem entspannten Tag am Strand oder bei einer Wanderung durch Manacors malerische Landschaften ausklingen zu lassen.

Bleiben Sie also gut geschützt und genießen Sie das fantastische Sommerwetter in Manacor!

