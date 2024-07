Sonnenschein und milde Brise: Das traumhafte Wetter in Santanyí in der nächsten Woche (21.7.2024)

Sonniges Wohlfühlklima auf Mallorca: Santanyí lockt mit Idealbedingungen

Gutes Wetter ist wie Urlaub für die Seele, und genau das erwartet die Besucher und Einwohner von Santanyí im Südosten Mallorcas in den kommenden sieben Tagen. Mit einer strahlenden Vorhersage, die durchweg sonnige Tage verspricht, lädt die Natur ein, das Freie zu genießen. Der perfekte Zeitpunkt für ausgedehnte Tage am Strand, gemütliche Café-Besuche unter freiem Himmel und erholsame Spaziergänge in der malerischen Umgebung.

Wetterhighlights der Woche in Santanyí

Die Wochenmitte leitet mit angenehmen Temperaturen um 28°C und einem klaren Himmel eine ungetrübte Wohlfühlphase ein. Doch nicht nur Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten. Eine sanfte, erfrischende Brise mit Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 9 km/h sorgt für die perfekte Balance zwischen warmer Sommerluft und einem angenehmen Lufthauch.

Ein detaillierter Blick auf das Wetter in Santanyí

Beginnend mit dem 21. Juli 2024, zeigt sich das Thermometer bereits ganztägig freundlich. 27°C und ein wolkenloser Himmel laden zu Aktivitäten im Freien ein. Die Windverhältnisse werden als mild beschrieben, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 67% und leichtem Wind mit 9 km/h lässt es sich prächtig durchatmen.

Die folgenden Tage behalten dieses angenehme Sommerklima bei, mit Temperaturen, die sich behaglich zwischen 28°C und 30°C bewegen. Der Himmel bleibt klar, und die Windstärken sind gering enough, um die Wärme zu genießen, ohne sich überhitzt zu fühlen. Insbesondere am 28. Juli 2024 steigen die Werte auf heiße 30°C bei vereinzelten Wolken, was trotzdem noch für einen fantastischen Tag im Zeichen von Sonne und Entspannung steht.

Abendstunden in Santanyí: Romantik unter freiem Himmel

Die langen Sommerabende in Santanyí versprechen romantische Sonnenuntergänge, die man idealerweise auf einer Terrasse mit Blick auf das malerische Panorama genießen kann. Die Sonne verabschiedet sich in dieser Woche zwischen 19:03 und 19:09 Uhr und gibt den Sternen den Weg frei für eine unvergessliche Nacht unter dem klaren Inselhimmel.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das außergewöhnliche Wetter in Santanyí auszukosten. Die ideale Zeit für einen Urlaub oder um die Vielfalt der mallorquinischen Natur zu dieser Jahreszeit zu erkunden. Der leichte Inselwind, die warmen Temperaturen und der klare Himmel sind eine Einladung, die kein Sonnenliebhaber ausschlagen sollte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:40:02. +++