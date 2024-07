Sonnenschein und milde Brisen: Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar (21.07.24 bis 28.07.24)

Sant Llorenç des Cardassar: Eine Woche unter der Sonne Mallorcas

Die malerische Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca erwartet eine Woche voller Sonnenschein. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen verspricht die Wetterlage ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlaubsgäste.

Wetteraussichten vom 21. bis 28. Juli 2024

Beginnend mit dem heutigen Montag, den 21. Juli, erleben wir zerbrochene Wolken am Himmel und eine Höchsttemperatur von etwa 25°C. Eine sanfte Brise von rund 10 km/h wird uns erfrischen, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegt und der Luftdruck 1011 hPa beträgt.

Der Dienstag begrüßt uns dann mit einem strahlend klaren Himmel und heißt uns mit Temperaturen bis zu 28°C willkommen. Ein leichter Wind von nur 3 km/h und eine reduzierte Luftfeuchtigkeit von 49% machen den Tag zu einem perfekten Kandidaten für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Mit anhaltend klarem Himmel setzt der Mittwoch die Reihe schöner Sommertage fort, wobei das Thermometer auf angenehme 29°C klettern wird. Der Wind bleibt ruhig und die Luftfeuchtigkeit stabil bei circa 48%.

Die darauffolgenden Tage bis zum Sonntag, den 28. Juli, zeigen sich konstant mit klarem bis leicht bewölktem Himmel und Temperaturen, die durchgehend um die 28-29°C liegen. Der Wind weht leicht und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 54% und 60%.

Das Wochenende in Sant Llorenç des Cardassar zeichnet sich durch einige vereinzelte Wolken am Samstag und mildere Luftfeuchtigkeit aus, was den Aufenthalt im Freien besonders angenehm macht.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren über die Woche nur geringfügig, mit einem frühesten Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und einem spätesten Sonnenuntergang um 19:09 Uhr. Diese langen, sonnigen Tage bieten viel Raum für Aktivitäten in der bezaubernden Umgebung von Sant Llorenç.

Wetterzusammenfassung der Woche

Es ist die perfekte Zeit, um die zahlreichen Attraktionen von Sant Llorenç des Cardassar und Umgebung zu genießen, sei es am Strand, beim Wandern oder einfach beim Entspannen in einem der vielen Cafés im Stadtzentrum.

