Sonnenverwöhnte Aussichten: Die Wetterprognose für Maria de la Salut (21.07.2024 bis 28.07.2024)

Strahlendes Sommerwetter erwartet Maria de la Salut

Ein Blick auf die kommenden Tage in Maria de la Salut verspricht hochsommerliche Temperaturen und reichlich Sonnenschein. Urlauber und Einheimische können sich auf ideale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten an der frischen Luft einstellen.

Wetterhighlights der Woche (21.-28. Juli 2024)

Montag, den 21. Juli, begrüßt uns mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei angenehmen 24 Grad Celsius. Trotz des leicht wolkigen Himmels sind keine Regenschauer in Sicht. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9 km/h und sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 71% liegt. Der Tag erwacht bei Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und klingt um 19:10 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

Dienstag, der 22. Juli, zeigt sich von seiner besten Seite mit einem strahlend klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius. Mit nur 6 km/h Windgeschwindigkeit und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 29% ist dies ein perfekter Tag, um das Freilandleben zu genießen. Der Sonnenaufgang ist für 4:38 Uhr angesetzt, der Abend geht mit einem Sonnenuntergang um 19:09 Uhr zu Ende.

Die Mitte der Woche präsentiert sich ähnlich schön mit Höchsttemperaturen von 33 Grad Celsius am Mittwoch, den 23., und Donnerstag, den 24. Beide Tage versprechen unter einem klaren Himmelszelt maximalen Sonnengenuss, banale Windverhältnisse und eine angemessene Luftfeuchtigkeit. Auch am Freitag, den 25., und Samstag, den 26., setzt sich das warme und heitere Wetter trendsicher fort.

Das Highlight der Woche illustriert der Sonntag, den 27., mit beachtlichen 35 Grad Celsius unter einem Himmel, der von wenigen Wolken durchzogen wird. Die Windverhältnisse verharren bei sanften 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 24% sinkt, was für eine angenehme Trockenheit in der Luft sorgt.

Den krönenden Abschluss bildet der Montag, den 28., bei dem das Thermometer sogar auf 38 Grad Celsius klettert. Zwar schmücken vereinzelte Wolken den Horizont, aber sie können die starke Sonnenstrahlung kaum dämpfen. Mit einer relativen Feuchte von nur 24% und einem sanft wehenden Wind von 4 km/h endet unsere Wetterwoche so spektakulär, wie sie begonnen hat.

Lang anhaltende Sommerfreuden in Maria de la Salut

Für all jene, die den mallorquinischen Sommer in seiner vollen Pracht erleben möchten, bietet Maria de la Salut in der letzten Juliwoche wahrlich optimale Bedingungen. Ob Sie nun am Strand entspannen, die malerische Landschaft erkunden oder kulturelle Veranstaltungen besuchen möchten, das Wetter steht Ihnen in keiner Weise im Weg.

Den Ausflug in die umliegenden Regionen oder einen Stadtbummel durch die Gassen Maria de la Saluts können Sie ohne Bedenken planen, denn Regen ist weit und breit nicht in Sicht. So kann man sich auf unbeschwerte Stunden unter der wärmenden Sonne Mallorcas freuen.

