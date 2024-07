Sonnige Aussichten für Llucmajor: Eine Woche voller Sommerglanz und milde Abende auf Mallorca (21.7.2024)

Llucmajor genießt eine strahlende Sommerwoche

Llucmajor, gelegen auf der wunderschönen Insel Mallorca, kann sich auf eine sonnenverwöhnte Woche mit etwas Wolken am Horizont einstellen. Die kommenden Tage bringen nicht nur sonnige Stunden, sondern auch angenehme Abendbrisen und eine märchenhafte Atmosphäre in den malerischen Straßen und an den atemberaubenden Küsten. Tauchen Sie in unsere detaillierte Wetterprognose ein und erfahren Sie, wie sich das Wetter vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024 in Llucmajor präsentieren wird.

Sonntag, 21. Juli: Klare Sicht auf Sommerfreuden

Der Sonntag startet in Llucmajor mit einer morgendlichen Temperatur von 27°C unter einem weitgehend klaren Himmel. Bei einer leichten Brise mit 10 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 62% wird es ein idealer Tag, um die idyllische Natur und das kulturelle Angebot von Llucmajor zu erkunden. Bei einem Luftdruck von 1010 hPa und Sonnenuntergang um 19:10 Uhr können lange Abende im Freien genossen werden.

Montag, 22. Juli: Ein weiterer Tag im Zeichen der Sonne

Der Montag begrüßt die Einwohner und Besucher mit 28°C und einem weiterhin ungetrübten Himmel. Mit einer sanften Brise von 8 km/h und niedrigerer Luftfeuchtigkeit von 42% scheint es, als würde der Sommer in Llucmajor alle Register ziehen. Der Luftdruck steigt auf 1018 hPa, was die Aussichten auf stabiles, sommerliches Wetter untermauert.

Die weiteren Tage bis zum Wochenende

Die folgenden Tage bis zum Sonntag, den 28. Juli, behalten die sommerliche Trendlinien bei, mit Temperaturen um die 27 bis 29°C und meist klarem Himmel. Sogar eine milde Steigerung auf 32°C erwartet Llucmajor am Samstag, jedoch mit vereinzelten Wolken, die sich galant in die ansonsten klare Sicht mischen. Es weht weiterhin eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 5 bis 7 km/h. Am Sonntag, den 28. Juli, weichen klare Himmel stellenweise für zerbrochene Wolken, bei weiterhin hochsommerlichen 31°C.

Die Abende laden mit Temperaturen, die angenehm mild bleiben, zu stimmungsvollen Spaziergängen oder entspannten Stunden in den lokalen Restaurants und Cafés ein. Mit einem konstanten Sonnenuntergang kurz nach 19 Uhr bleiben die Tage lang und voll von Gelegenheiten, das Urlaubsparadies Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben.

Mit Blick auf die Zukunft

Bleiben Sie dran für weitere Aktualisierungen des Wetterberichts und genießen Sie die traumhaften Tage in Llucmajor. Unser Rat: Nutzen Sie die perfekten Bedingungen für alle geplanten Aktivitäten im Freien und erleben Sie unvergessliche Sommermomente auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:32:26. +++