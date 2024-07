Sonnige Aussichten und milde Brisen: Das Campos-Wetter für die kommende Woche (20.07.2024 - 27.07.2024)

Wetterprognose für Campos auf Mallorca

Campos, das malerische Städtchen auf Mallorca, erstreckt sich unter einem fast durchwegs blauen Himmel. Unsere detaillierte Wettervorhersage verspricht in die kommende Woche blickend vielversprechende Aussichten für Einwohner und Urlauber dieser bezaubernden Region.

Ein strahlendes Wetterpanorama vom 20. bis 27. Juli 2024

Die Wetterdaten für Campos laden förmlich dazu ein, sämtliche Outdoor-Aktivitäten zu planen, denn wir starten mit perfekten Bedingungen in die neue Woche. Der 20. Juli 2024 beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 25°C und einem weiten, klaren Himmel. Mit einer moderaten Brise von nur 5 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1025 hPa ist ideales Wetter zum Genießen garantiert.

Die Idylle setzt sich fort mit identischen Temperaturen und Bedingungen am 21. Juli. Diese Konstanz sorgt für eine warme und einladende Umgebung und ermöglicht es jedem, seine Zeit im Freien optimal zu nutzen.

Am 22. und 23. Juli dürfen wir uns über eine leichte Erwärmung freuen, denn das Thermometer steigt auf wohlige 27°C. Die Wetterkarte zeigt weiterhin einen ungetrübten Himmel. Perfekt für all diejenigen, die in den Genuss der reichhaltigen Sonnenstrahlen Mallorcas kommen möchten.

Der Höhepunkt der Woche scheint der 24. Juli zu sein. Mit 28°C und einem sanften Wind bleibt das Klima in Campos weiterhin herrlich. Ein leichter Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 38% lässt die Wärme angenehm erscheinen.

Veränderungen zeichnen sich ab: Ab dem 25. Juli gesellen sich vereinzelt Wolken zu unserem sonst so strahlenden Himmel. Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, um die wunderschönen Kulissen von Campos ein wenig im Schatten zu genießen, die Temperatur erreicht heiße 30°C.

Das Finale unserer Wetteraussichten bilden der 26. und 27. Juli, an welchen sich die Temperaturen auf beindruckende 32°C beziehungsweise 34°C steigern. Auch wenn vereinzelte Wolken den Himmel kreuzen, bleibt genügend Platz für die Sonne, um ihre Kraft zu entfalten.

Wochenend-Wetter: Abschluss mit Sommerflair

Ein Blick auf das bevorstehende Wochenende in Campos offenbart, dass insbesondere Sonnenanbeter auf ihre Kosten kommen werden. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag dürfen wir mit klarem Himmel und einer Brise rechnen, die die sommerlichen Temperaturen angenehm umspielt. Der 27. Juli rundet die Woche mit leicht bewölktem Himmel und Temperaturen, die die 34°C Marke erreichen, ab. Laue Sommerabende sind vorprogrammiert, perfekt für einen Besuch in den lokalen Restaurants oder einem Spaziergang durch die Altstadt.

Zusammengefasst erwarten uns in Campos Tage voller Sonnenschein und abendlichen Sternenhimmeln - das ideale Wetter für jegliche Form von Freizeitaktivitäten auf dieser traumhaften Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:25:59. +++