Sonniges Hochsommer-Wetter in Costitx: 7-Tage-Vorhersage (21.07. bis 28.07.2024)

Wettertrend für Costitx: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet Mallorca

Das beschauliche Dorf Costitx im Herzen Mallorcas wird in der kommenden Woche ein echtes Hochsommer-Wetter erleben. Der Juli zeigt sich von seiner besten Seite und verspricht Sonnenanbeter wie Einheimische gleichermaßen zu entzücken. Warme bis hin zu heißen Temperaturen und nur wenige Wolken zeichnen das Bild des bevorstehenden Wetters.

Wetteraussichten für Costitx vom 21.07. bis 28.07.2024 Die Woche beginnt in Costitx mit angenehmen 25 Grad Celsius und einem partielles Wolkenbild am Montag, den 21. Juli. Der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt, doch lässt genügend Sonnenstrahlen für einen angenehmen Tag durch. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei moderaten 8 km/h.

Am Dienstag, den 22. Juli, strahlt dann ein makelloser Himmel über Costitx, und das Thermometer steigt auf heiße 32 Grad Celsius. Bei einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 26% verspricht dieser Tag bestes Wetter zum Genießen der mallorquinischen Sonne.

Das gleiche sonnige Szenario setzt sich auch in den folgenden Tagen fort. Sowohl Mittwoch als auch Donnerstag locken mit klarem Himmel und Höchstwerten von 33 Grad am Mittwoch und reichlich Wärme mit 34 Grad am Donnerstag.

Der Freitag präsentiert sich unverändert sonnig und warm mit erneut 33 Grad, während am Samstag die Quecksilbertemperatur in Costitx auf sommerliche 35 Grad Celsius ansteigt.

Das Wochenende wird mit leichten Wolken am Sonntag, dem 27. Juli, weiterhin freundlich bei herrlichen 37 Grad Celsius gefeiert, bevor die neue Woche am Montag mit etwas mehr Wolken, aber atemberaubenden 40 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreicht. Begleitet wird dieser Hochsommer von einer sanften Brise und außerordentlich niedriger Luftfeuchtigkeit.

Der Sonnenaufgang in Costitx lässt die Landschaft ab etwa 4:40 Uhr morgens im sanften Licht erstrahlen, wohingegen der Sonnenuntergang um 19:07 Uhr den Tag beschließt.

Gerüstet für die Hitze – Empfehlungen für Bewohner und Besucher Angesichts der nahezu tropischen Temperaturen endet der Juli in Costitx somit höchst sonnig. Denken Sie daran, viel Wasser zu trinken, sich im Schatten aufzuhalten oder Sonnenschutzmittel aufzutragen. Besonders in den Spitzenstunden des Tages ist die UV-Strahlung nicht zu unterschätzen. Genießen Sie den mallorquinischen Sommer, aber übernehmen Sie sich nicht.

Wetterübersicht Costitx vom 21.07. bis 28.07.2024 Das Team der Mallorcazeitung wünscht Ihnen eine angenehme Woche und viel Vergnügen bei all Ihren Unternehmungen unter der mallorquinischen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:27:19. +++