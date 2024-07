Strahlender Sonnenschein und Sommertemperaturen: Das Wetter in Sant Joan für die kommende Woche (21.07.2024–28.07.2024)

Wetter in Sant Joan: Eine Woche voller Sonnenglück

Diemal empfängt die Gemeinde Sant Joan auf Mallorca Urlauber und Einheimische mit einem bezaubernden Wetterangebot. Beginnend mit dem 21. Juli 2024 erstreckt sich über die ganze Woche bis zum 28. Juli 2024 ein Himmel, so klar und rein, dass Sonnenanbeter und Freiluftenthusiasten ihre Herzen höher schlagen fühlen.

Start in die sommerliche Woche

Am Montag, den 21. Juli, bringt moderate Regenfälle zunächst eine frische Brise ins Land, während das Thermometer.gefühlvolle 28 Grad Celsius anzeigt. Mit einem sanften Wind von 7 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26 % liegt der Luftdruck bei 1010 hPa. Während die Sonne um 4:36 Uhr aufsteigt, endet der Tag in ein malerisches Abendrot, das um 19:21 Uhr seinen Abschluss findet.

Fortsetzung mit strahlendem Himmel

Die darauffolgenden Tage winken mit einem klaren Himmel, beginnend am 22. Juli. Ein sonnenverwöhnter Tag erwartet uns, bei nahezu identischen 28 Grad wie am Vortag, windstiller Atmosphäre und minimal höherer Luftfeuchtigkeit. Dabei kündigt sich die Morgensonne um 4:37 Uhr an und die Sonne verabschiedet sich wieder um 19:20 Uhr.

Der 23. Juli und folgende Tage stehen unter dem triumphierenden Banner eines blauen Himmels. Die Temperaturen in Sant Joan klettern maximal auf sommerliche 33 Grad Celsius am 24. Juli, begleitet von Zypheren mit wiederum 7 km/h. Der Luftdruck schwankt leicht, bleibt aber solid im Bereich des sommerlichen Wohlfühlklimas.

Sommerliche Höhepunkte und abendliche Idyllen

Die Woche hält weiterhin sommerliche Temperaturen bereit. Ab dem 25. Juli spazieren wir durch Tage, die bis zu 34 Grad Celsius am 28. Juli, dem Höhepunkt der Woche, reichen. Jener Tag grüßt uns nicht nur mit der höhsten Temperatur, sondern auch mit der niedrigsten Luftfeuchtigkeit. Somit verspricht dieser Tag, einer der heißesten zu werden, perfekt für jegliche Strand- und Wassersportaktivitäten. Der sanfte Wind, eine stetige Konstante der Woche, pustet die Alltagssorgen davon.

Klimaausblick: Sonne pur in Sant Joan

Als Fazit unseres Wetterberichts lässt sich festhalten: Die bevorstehende Woche in Sant Joan verspricht ein Sommermärchen zu werden. Vom moderaten Regen zu Beginn bis hin zum klaren, strahlenden Sonnenschein jagt ein Highlight das nächste. Für all jene, die ihren Urlaub auf Mallorca planen oder die Schönheit ihrer Heimat genießen wollen, Sant Joan bietet ideale Voraussetzungen für eine unvergessliche Zeit.

Genießen Sie die sonnigen Aussichten und vergessen Sie nicht, sich angemessen auf die heißen Temperaturen vorzubereiten - viel Wasser zu trinken und den Sonnenschutz nicht außer Acht zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:37:53. +++