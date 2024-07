Traumhaftes Sommerwetter in Deià: Sonnige Aussichten und milde Abende auf Mallorca (21.7.2024)

Wetterprognose für Deià – Entspannte Sommertage erwarten Sie

DeiàDeià, das idyllische Künstlerdorf auf Mallorca, empfängt seine Besucher und die dort Ansässigen mit traumhaftem Sommerwetter. Für die kommende Woche vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024, zeichnen sich bei einer milden Brise perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien und entspannte Abende unter dem Sternenhimmel Mallorcas ab.

Sonnenverwöhnt und erfrischend: Das Wetter in Deià

Beginnend mit dem 21. Juli, welcher trotz vereinzelter leichter Regenschauer eine Höchsttemperatur von 27°C aufweist, setzt sich die Woche mit überwiegend klarem Himmel fort. Mit sanften Winden bei kaum mehr als 8 km/h, können Sie den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen.

Der 22. Juli winkt mit einem makellosen klaren Himmel und einer angenehmen Maximaltemperatur von 26°C, wobei auch die Luftfeuchtigkeit mit 59% spürbar zurückgeht. Der darauffolgende 23. Juli lässt das Quecksilber auf 29°C steigen und schenkt uns weiterhin freie Sicht auf die mediterrane Sonne.

Die Mitte der Woche, der 24. Juli, präsentiert sich als der bisher heißeste Tag der Periode mit stolzen 31°C, während der Wind weiter daniederliegt.

Am 25. Juli und 26. Juli können Sie weiterhin strahlenden Sonnenschein bei kaum wahrnehmbarer Bewölkung erwarten, mit Höchsttemperaturen, die um die 29°C und 31°C pendeln.

Zum Ende der Woche hin kehren am 27. Juli einige vereinzelte Wolken zurück, was nichts an den sommerlichen 33°C ändert; ein Szenario, das sich auch am 28. Juli trotz leicht zerstreuter Wolkendecken nicht ändern wird.

Abendliche Freuden – Sonnenuntergänge in Deià

Die langen Sommerabende auf Mallorca sind berühmt für ihre Schönheit, und Deià bietet hierbei eine perfekte Kulisse. Genießen Sie, wie sich der Tag dem Ende neigt, ab 19:12 Uhr am 21. Juli, bis hin zu den leicht verfrühten 19:06 Uhr Sonnenuntergängen gegen Ende der Woche. Während dieser Stunde können Sie die wohlverdiente Abkühlung nach einem sonnenreichen Tag erwarten und die einzigartige Atmosphäre dieses malerischen Ortes auf sich wirken lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:27:46. +++