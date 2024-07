Wetter Estellencs (21.07.24 bis 28.07.24): Sommerliche Vorhersage und Tageslichtzeiten

Wetterübersicht für Estellencs im Hochsommer

EstellencsEstellencs auf Mallorca präsentiert sich in den letzten Julitagen des Jahres 2024 von seiner sommerlichsten Seite. Unsere Wetterprognose gibt Ihnen alle wichtigen Informationen, wie Sie Ihre Zeit im Freien rund um Estellencs optimal gestalten können. Von klarem Himmel bis hin zu vereinzelten Schönwetterwolken - das Wetter verspricht beständig warme und angenehme Tage.

Wettervorschau und Temperaturen für die nächste Woche

Die Woche beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 26°C und vereinzelten Wolken am Montag, dem 21.07.24. Erfrischende Windgeschwindigkeiten von 9 km/h und eine relative Feuchtigkeit von 71% begleiten einen Luftdruck von 1011 hPa. Der Dienstag (22.07.24) lädt mit einem klaren Himmel und milden 25°C zu ausgiebigen Strandausflügen ein, wobei eine sanfte Brise mit nur 4 km/h weht. Ähnlich paradiesische Bedingungen erwarten uns auch in der Mitte der Woche, wenn die Thermometer bis auf 26°C am 23.07.24 und bis zu 28°C am Donnerstag (24.07.24) klettern.

Freuen Sie sich am Freitag (25.07.24) und Samstag (26.07.24) auf klare Himmel und Temperaturen, die weiterhin im sommerlichen Bereich von 27°C liegen. In Richtung Wochenende spüren Sie eine steigende Temperatur auf bis zu 29°C am Sonntag (27.07.24), wobei sich vereinzelte Wolken am Himmel zeigen. Mit Beginn der neuen Woche rechnen wir am Montag (28.07.24) mit leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben bei freundlichen 28°C.

Tag und Nacht in Estellencs: Sonnenauf- und -untergangszeiten

Den ersten Lichtblick des Tages können Sie ab 4:39 Uhr am Montag bestaunen, während Sie den Sonnenuntergang bis etwa 19:12 Uhr erleben dürfen. Diese Zeiten ändern sich nur wenig über die Woche, so begrüßt Sie die Morgensonne etwa ab 4:45 Uhr in der darauffolgenden Woche und verabschiedet sich gegen 19:07 Uhr.

Fazit zur Wetterlage in Estellencs für die kommende Woche

Die kommende Woche in Estellencs verspricht durchgehend beständiges Sommerwetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Obwohl der himmlische Wetterverlauf am letzten Tag durch leichten Regenschauer unterbrochen wird, bleibt es angenehm warm. Ideale Bedingungen, die zum Genießen des mallorquinischen Sommers einladen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:29:12. +++