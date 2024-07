Wetter Felanitx (21.07.2024 bis 28.07.2024): Sonnige Aussichten und Zunahme der Temperaturen im Überblick

Wettervorhersage für Felanitx: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Bewohner und Besucher von Felanitx erwartet eine sonnenverwöhnte Woche, die mit angenehm warmen und stabilen Wetterbedingungen aufwartet. In unserer detaillierten Wetterprognose für Felanitx, präsentieren wir Ihnen einen Überblick über die kommenden sieben Tage.

Angenehmer Wochenstart mit leichter Bewölkung

Am Montag, den 21. Juli 2024, begrüßt uns in Felanitx eine leichte Bewölkung, die dem klaren Himmel jedoch keinen großen Abbruch tut. Die Temperaturen klettern auf angenehme 26°C, während eine leichte Brise mit etwa 9 km/h die Sommerhitze erträglicher macht. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt bei 65%, während der atmosphärische Druck bei 1011 hPa liegt. Mit dem Sonnenaufgang um 04:37 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:09 Uhr genießen Sie lange und helle Tage.

Sonne satt und steigende Temperaturen

Vom 22. Juli bis zum 27. Juli legt sich der Himmel über Felanitx in sein schönstes Sommerkleid. Der klare, blau strahlende Himmel dominiert das Wettergeschehen und lädt zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein. Die Temperaturen erreichen in dieser Zeit Highs zwischen 31°C und 32°C, ideal für den Strandbesuch oder eine Entdeckungstour durch die idyllische Umgebung von Felanitx. Der Wind bleibt meist zurückhaltend mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 6 km/h, und zusammen mit der gemäßigten Luftfeuchtigkeit verspricht dies perfektes Urlaubswetter.

Leichter Temperaturanstieg zum Wochenende hin

Zum Abschluss der Woche, genauer am 28. Juli 2024, legt das Thermometer noch eine Schippe drauf und klettert auf heiße 34°C. Während vereinzelte Wolken den Himmel zieren, bleibt es trocken und sonnig mit einer Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind zeigt sich von seiner ruhigen Seite bei 4 km/h.

Ausblick für Sonnenauf- und Untergänge

Freuen Sie außerdem auf wunderschöne Sonnenauf- und Untergänge. Die Sonnenaufgangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche minimal von 4:37 Uhr auf 4:43 Uhr. Abends können Sie die langen Tage nutzen, da die Sonnenuntergangszeiten nur geringfügig von 19:09 Uhr auf 19:03 Uhr zurückgehen.

Das herrliche Wetter in Felanitx lädt ein, die zahlreichen Freizeitangebote der Region zu erkunden oder einfach entspannte Stunden am Strand zu genießen. Denken Sie jedoch immer an einen ausreichenden Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung wird in diesen Tagen intensiv sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:29:42. +++