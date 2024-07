Wetter in Puigpunyent (21.07.24 bis 28.07.24): Sonnige Aussichten und erfrischende Niederschläge

Das Wetter in Puigpunyent: Tägliche Wetterberichte und 7-Tage-Trend

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen in Puigpunyent, Mallorca. Hier sind die neuesten Wetterprognosen für die Periode vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024, die Ihnen dabei helfen werden, Ihre Urlaubspläne perfekt zu gestalten. Mit einer sanften Brise und Temperaturen, die leicht in den Sommer-Nachmittagen schwanken, verspricht diese Woche das Optimale für Strandausflüge und Abendessen unter freiem Himmel zu bieten.

Beginn der Woche: Der Montag (21.07.24) startet mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 25 Grad Celsius. Ein Luftdruck von 1010 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67% sorgen für ein erfrischendes Wetter, und mit einem sanften Wind mit 7 km/h können Sie Ihren Tag in Puigpunyent problemlos genießen. Der Sonnenaufgang erfolgt schon um 04:39 Uhr und das Tagesende naht um 19:12 Uhr.

Mitte der Woche: Die Tage Dienstag (22.07.24) und Mittwoch (23.07.24) bieten einen klaren Himmel mit durchgehendem Sonnenschein. Die Temperaturen sinken leicht auf 23 Grad Celsius am Dienstag und klettern wieder auf 25 Grad Celsius am Mittwoch. Eine ruhige Atmosphäre mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und geringer Feuchtigkeit um 56% macht diese Tage in Puigpunyent zum perfekten Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten.

Das Wochenende naht: Mit einem Höhepunkt von 28 Grad Celsius am Sonntag (28.07.24) und der Vorhersage von leichtem Regen, schließt die Woche angenehm ab. Ein gleichbleibender Luftdruckbarometer von 1014 hPa und 59% Luftfeuchtigkeit versprechen ein ausgewogenes Klima, während die Windgeschwindigkeiten anhalten.

Das schöne Wetter setzt sich fort mit sonnigen Tagen und milden Abenden. Bitte denken Sie daran, sich adäquat zu schützen, obwohl die Temperaturen perfekt erscheinen, kann die UV-Strahlung intensiv sein.

