Wetterausblick Son Servera (21.07.24 - 28.07.24): Sonnige Aussichten und sanfte Brisen auf Mallorca

Wettervorhersage Son Servera: Sonnige Tage und milde Abende im Juli

Die kommende Woche verwöhnt die Bewohner und Besucher von Son Servera auf Mallorca mit einer Reihe von sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick über das Wetter für die gesamte Woche vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024.

Herrliches Wetter und angenehme Windverhältnisse

Am Montag, den 21. Juli, startet die Woche mit teilweise bewölktem Himmel und einer Tagestemperatur von angenehmen 24°C. Eine sanfte Brise weht mit 11 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 76%. Der Luftdruck misst 1011 hPa. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Weiter geht es mit konsequenter Schönheit: Dienstag und Mittwoch zeichnen sich durch klaren Himmel aus, mit maximalen Temperaturen von 26°C und 27°C. Besonders erwähnenswert ist die ruhige Windlage mit nur 4 km/h am Dienstag und 2 km/h am Mittwoch, was ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Strahlende Sonne und perfekte Urlaubsbedingungen

Die zweite Wochenhälfte setzt den Sonnentrend unbeirrt fort. Von Donnerstag bis Samstag können Sie konstante 27°C und 26°C erwarten, während der klare Himmel für reichlich Sonnenschein sorgt. Der Wind bleibt mild, und auch der Luftdruck deutet auf stabiles Wetter hin.

Zum Abschluss der Woche gestaltet der Sonntag sich ein wenig abwechslungsreicher. Mit einigen Wolken und leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit bietet der 27. Juli eine kleine Verschnaufpause vom Sonnenbaden.

Optimale Abendgestaltung unter mallorquinischem Himmel

Zum Beginn der neuen Woche am Montag, den 28. Juli, erreichen wir den Höchstwert der Woche mit 28°C. Bei vereinzelter Bewölkung ist das der perfekte Tag, um die Sehenswürdigkeiten Son Serveras zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen.

Freuen Sie sich auf eine wunderschöne Woche in Son Servera, Mallorca, geprägt von warmem Wetter, gemütlichen Brisen und pittoresken Sonnenauf- und -untergängen, die jeder mit einer Kamera festhalten sollte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:42:59. +++