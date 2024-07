Wetteraussichten für Sóller: Die kommende Woche verspricht mediterrane Sommertage (21.7.2024)

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca bereitet sich auf eine sonnige Woche mit typisch mediterranen Temperaturverläufen vor. Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite und lädt sowohl Bewohner als auch Besucher dazu ein, die zahlreichen Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel zu genießen.

Abwechslung im Wettergeschehen: Von leichtem Regen bis strahlendem Sonnenschein

Montag, 21.7.2024: Die Woche in Sóller beginnt mit einem sanften Hauch von Sommerregen. Bei Temperaturen um 27°C sollte man nicht vergessen, einen kleinen Schirm einzupacken. Doch keine Sorge, der leichte Wind von 7 km/h wird Ihnen eine erfrischende Brise liefern, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 66% liegt. Der Luftdruck beträgt 1011 hPa und das thermische Wohlgefühl wird durch den Sommerregen nicht gemindert. Der Tag erwacht um 4:38 Uhr und gibt den Weg frei für einen stimmungsvollen Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

Dienstag, 22.7.2024: Der Sommer hält Einzug mit einem strahlenden, klaren Himmel. Die Temperaturen sinken geringfügig auf 26°C, perfekt für eine Erkundungstour durch die Orangenhaine rund um Sóller. Der Wind bleibt leise mit 4 km/h. Trockenere Luft mit 57% Feuchtigkeit und ein ansteigender Luftdruck auf 1019 hPa versprechen einen angenehmen Tag. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:39 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Der Wettertrend setzt sich weiter fort mit Temperaturen, die bis zum nächsten Wochenende langsam auf 35°C klettern. Der Himmel über Sóller präsentiert sich überwiegend freudig mit einem klaren Blau, und selbst die vereinzelten Schleierwolken am 27. Juli können die Stimmung nicht trüben. Der Niederschlag tritt in den Hintergrund und die Luft trocknet buchstäblich ab, was die Luftfeuchtigkeit auf 36% am vorletzten Tag der Woche fallen lässt.

Langfristprognose: Sonnenreiche Tage mit milder Brise voraus

Der Urlaub in Sóller verspricht mit seiner charmanten Altstadt, den umliegenden Bergen und der nahen Küste die perfekte Kombination für Urlauberinnen und Urlauber. Mit diesem Wetterbericht im Gepäck steht dem Genuss der mallorquinischen Sonne und der traumhaften Atmosphäre nichts mehr im Weg. Nutzen Sie die angenehm warmen Tage für eine Fahrt mit dem berühmten Roter Blitz oder einer Wanderung im Tramuntana-Gebirge – Sóller erwartet Sie mit offenen Armen und phantastischem Wetter.

Bleiben Sie zuversichtlich und bereit, all die Wunder dieser Inselpracht unter optimalen klimatischen Bedingungen zu erleben. Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonne, leichter Brise und mediterranem Flair in Sóller.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:42:26. +++