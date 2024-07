Wettervorhersage Escorca: Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein in Sicht (21.7.2024)

Warmes Wetter und klare Himmel dominieren die nächste Woche in Escorca

Mit der Hochsommerzeit vor der Tür erlebt Escorca auf Mallorca angenehme sommerliche Bedingungen, die sowohl Einheimische als auch Urlauber begeistern dürften. Sieben-Tage-Wettervorhersage klarer Himmel und steigende Temperaturen verheißen idyllische Tage auf dieser wunderschönen Insel. Von leichtem Regen, der zurzeit für eine willkommene Abkühlung sorgt, hin zu einem strahlenden Himmel und Temperaturen, die bis zum Wochenende auf behagliche 34 Grad Celsius klettern, bietet Escorca ein Wetterparadies für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Tage am Strand.

Der Montag, der 21. Juli 2024, begrüßt uns mit leichtem Regen bei Temperaturen von 23 Grad Celsius, gefolgt von einem klaren Himmel am Dienstag. mit einer sanften Steigerung auf 25 Grad Celsius. Ein leichter Wind wird durch die Straßen wehen, was die relative Luftfeuchtigkeit von 49% angenehm erscheinen lässt. Isobarenkarten zeigen einen stabilen Druck von 1018 hPa, hinting at steady weather patterns for Escorca.

Im Tagesverlauf wird der Mittwoch und Donnerstag mit weiterhin klarem Himmel erwarten, ebenfalls eine ideale Zeit für alle möglichen Urlaubsaktivitäten. Ein leichter Wind sorgt beim Spaziergang am Strand für angenehme Kühle, während die Sonne mit Temperaturen bis zu 29 Grad am Donnerstag Ihren Aufenthalt im Freien versüßt.

Auch die letzten Tage der Woche glänzen mit viel Sonnenschein und einer sanften Brise. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei meistens gering, was zusammen mit den angenehmen Temperaturen für hervorragende Bedingungen sorgt. Samstag, der 26.Juli, erreicht mit 31 Grad Celsius einen Höhepunkt des Wärmekomforts, doch die leicht bewölkten Bedingungen sagen uns, dass es nicht zu warm werden wird. Sonntag und Montag versprechen einen ähnlichen Wettercharakter.

Das Wochenende in Escorca lohnen sich besonders für längere Aktivitäten draußen. Mit Sonnenaufgang gegen 4:43 Uhr kann der Tag bereits in den frühen Morgenstunden mit einer tasse Kaffe und einem atemberaubenden Blick genossen werden. Freuen Sie sich auf einen langen Tag unter Mallorcas Sonne, der erst mit dem Sonnenuntergang um 19:6 Uhr seinen Höhepunkt erreicht.

Wetter Zusammenfassung für Escorca

