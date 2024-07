Wettervorhersage Palma: Sonnenschein und milde Brisen vom 21. Juli bis zum 28. Juli 2024 (21.7.2024)

Ausblick auf das Wetter in Palma für die kommenden Tage

Mallorca erlebt weiterhin typisch mediterranes Klima, und die Hauptstadt Palma wird in den kommenden Tagen von angenehmen sommerlichen Bedingungen verwöhnt. Das aktuelle Wetter verspricht Temperaturen, die durchwegs die Marke von 28° Celsius erreichen und ein engagement in diversen Freizeitaktivitäten im Freien nahelegen.

Leichter Regen und viel Sonnenschein im Wochenverlauf

Den Start unserer Wetterbeobachtung macht der 21. Juli 2024, an dem leichter Regen die Luft erfrischt und die maximalen Temperaturen bei behaglichen 28° Celsius liegen. Der Wind wird mit einer sanften Brise von 6 km/h seine Präsenz zeigen. Interessanterweise befindet sich der Luftfeuchtigkeitswert bei moderaten 59%, und der Luftdruck wird mit 1010 hPa gemessen. Sonnenauf- und -untergang können Sie um 4:39 bzw. 19:12 Uhr auf der Insel wahrnehmen.

In der darauffolgenden Zeit bis zum 28. Juli 2024 wird die Sonne über PalmaPalma dominieren. Klare Himmel stellen für den Großteil der Woche ab dem 22. Juli wenig bis keine Wolken in Aussicht. Windschwaches Wetter mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 7 km/h unterstreicht das angenehme Klima, während die Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 53% variiert.

Die Temperaturen werden am 24. und 26. Juli einen Höhepunkt von 30° Celsius erreichen, ehe sie ihren Zenit mit bezaubernden 33° Celsius am 27. Juli sogar noch übertreffen. Ein leichter Temperaturabfall auf angenehme 32° Celsius am 28. Juli rundet die sommerliche Woche ab. An diesem Tag erwartet uns neben sonnigen Abschnitten auch leichter Regen, was eine Abwechslung zur klaren und freundlichen Witterung der Vortage darstellt.

Die vorliegende Wetterprognose für Palma wird Sie sicherlich erfreuen, kommen Sie doch nun in den Genuss, ihre Urlaubsplanung oder Alltagsaktivitäten ohne größere wetterbedingte Einschränkungen durchzuführen. Besonders hervorzuheben ist die geringe Schwankungsbreite der täglichen Höchsttemperaturen, was eine gute Planung ermöglicht.

Resümierender Ausblick auf die Sommerwoche

Die kommende Sommerwoche offeriert uns eine Zeit der Erholung, Sonnenbäder und vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Outdoorbereichs. Das konstant freundliche Wetter eignet sich perfekt für Freizeitkapitäne und Strandgänger, ebenso wie für alle, die das pulsierende Stadtleben Mallorcas genießen möchten. Mit einer zuverlässigen Wetterlage, die hauptsächlich von blauem Himmel und milden Winden gekennzeichnet ist, steht einer ungetrübten Zeit in Palma nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.7.2024, 01:35:35. +++